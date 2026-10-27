Το περιστατικό αυτό αφορά τα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban Meta και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε Ευρώπη και Ελλάδα:

Τι συνέβη

Εγγραφή χωρίς εντολή: Πολλοί χρήστες διαπίστωσαν ότι τα γυαλιά τους κατέγραφαν συνομιλίες και ηχητικά αποσπάσματα χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί η φράση ενεργοποίησης (π.χ. "Hey Meta").

Αποθήκευση και Απομαγνητοφώνηση: Τα ηχητικά αυτά αρχεία, μαζί με αυτόματη μεταγραφή κειμένου (transcripts), εμφανίζονταν αποθηκευμένα στο ιστορικό της εφαρμογής Meta AI στο κινητό των χρηστών.

Ενεργοποίηση σε αδράνεια: Αναφορές χρηστών στο Reddit έδειξαν ότι το φαινόμενο εμφανιζόταν ακόμα και όταν τα γυαλιά θεωρητικά βρίσκονταν σε κατάσταση αδράνειας (sleep mode), πιθανότατα μετά από κάποια πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού (firmware update).

Η αντίδραση της Meta

Η εταιρεία παραδέχτηκε έμμεσα το πρόβλημα, δηλώνοντας στα τεχνολογικά μέσα ότι το ζήτημα έχει πλέον επιλυθεί.

Δεν έδωσε αναλυτικές τεχνικές εξηγήσεις για τα αίτια του σφάλματος (bug).

Υπενθύμισε στους χρήστες ότι μπορούν ανά πάσα στιγμή να ελέγξουν και να διαγράψουν τα καταγεγραμμένα ηχητικά αρχεία μέσα από τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας της εφαρμογής Meta AI.

Γιατί προκαλεί ανησυχία

Παραβίαση ιδιωτικότητας τρίτων: Εκτός από τον ίδιο τον κάτοχο των γυαλιών, καταγράφονταν συνομιλίες άλλων ανθρώπων στο περιβάλλον του, οι οποίοι δεν είχαν ιδέα ούτε είχαν δώσει τη συγκατάθεσή τους.

Εμπιστοσύνη στη Meta: Το περιστατικό ενισχύει τις επιφυλάξεις που υπήρχαν ήδη σχετικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων από έξυπνες φορετές συσκευές (wearables) με κάμερες και μικρόφωνα.

Τι μπορούν να κάνουν οι κάτοχοι

Έλεγχος Voice Logs: Ανοίξτε την εφαρμογή Meta AI -> Settings -> Glasses privacy -> Voice activity log και διαγράψτε τυχόν ανεπιθύμητες εγγραφές.

Απενεργοποίηση Voice Activation: Μέχρι να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως ενημερωμένη, μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη φωνητική ενεργοποίηση ("Hey Meta") μέσα από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής.

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