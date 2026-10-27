Από τα πιο χαρακτηριστικά σημάδια στον κήπο ή το μπαλκόνι ότι το καλοκαίρι είναι οριστικά πίσω και ο χειμώνας πλησιάζει αποτελούν τα ανθισμένα Χρυσάνθεμα ή ...Αγιοδημητριάτικα που από τις αρχές ήδη του φθινοπώρου βρίσκονται σε πλήρη ανθοφορία

Γενικά ΧαρακτηριστικάΤροπικός θάμνος με καταγωγή από την Κίνα και ένα από τα πιο ανθεκτικά και όμορφα πολυετή καλλωπιστικά με εντυπωσιακά μαργαριτοειδή λουλούδια, το Χρυσάνθεμο είναι εξίσου κατάλληλο για φύτευση σε γλάστρες όσο και σε παρτέρια.Συγκαταλέγεται επίσης στα κατ΄ εξοχήν αγαπημένα λουλούδια για βάζο λόγω τόσο της ανθεκτικότητάς του, αφού τα φρεσκοκομμένα χρυσάνθεμα αν τους αλλάζετε το νερό κάθε 2-3 μέρες και κόβετε ελάχιστα το κάτω μέρος των βλαστών αντέχουν στο νερό για παραπάνω από δύο εβδομάδες, όσο και λόγω της μεγάλης ποικιλίας σχήματος και απόχρωσης των λουλουδιών σε όλους τους τόνους του λευκού, κόκκινου, πορτοκαλί, κίτρινου και ροζ-μωβ.Τόσο οι αυτοφυείς όσο και οι καλλιεργήσιμες ποικιλίες Χρυσάνθεμου είναι πραγματικά ...ατέλειωτες και διαφέρουν ως προς το ύψος του φυτού, το μέγεθος και απόχρωση των λουλουδιών αλλά και την περίοδο ανθοφορίας.Οι χαμηλές ποικιλίες με μέτριου και μεγάλου μεγέθους λουλούδια είναι καταλληλότερες για μικρά δοχεία φύτευσης ενώ τα ψηλά Χρυσάνθεμα, σε κάποιες ποικιλίες των οποίων την περίοδο ανθοφορίας τα μικρά άνθη σχηματίζουν μια εντυπωσιακή λουλουδένια "μπάλα", μπορούν να φυτευθούν είτε σε μεγάλες γλάστρες είτε κυρίως σε παρτέρια.ΦροντίδαΧώμα

Χρησιμοποιείστε ένα εμπλουτισμένο φυτόχωμα εξωτερικού χώρου.

Θέση

Το Χρυσάνθεμο χρειάζεται πολύ φως, όμως η απευθείας έκθεσή του στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία ειδικά τις ώρες του μεσημεριού μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα το "κάψιμο" των φύλλων και την γενική καταπόνηση του φυτού. Επιλέξτε ένα σημείο με άπλετο έμμεσο φως, κυρίως τις πρώτες πρωϊνές και απογευματινές ώρες.



Ευδοκιμεί και σε ημισκιερά σημεία όμως η ανθοφορία του είναι μειωμένη.

Πότισμα

Οι φθινοπωρινές ποικιλίες δεν χρειάζονται πότισμα πάνω από 2-3 φορές την εβδομάδα, ανάλογα βεβαίως και με την θέση, τον ήλιο που δέχονται, τις καιρικές συνθήκες κλπ. και πάντα αφού το χώμα έχει αρχίσει να στεγνώνει.



Πρώϊμες ποικιλίες που ανθίζουν άνοιξη - καλοκαίρι θα πρέπει φυσικά να ποτίζονται πιο συχνά, κάθε 1-2 μέρες όταν το χώμα έχει στεγνώσει.



Κατά την διάρκεια του ποτίσματος φροντίστε να μην βρέχονται τα φύλλα για την αποφυγή ασθενειών και το χώμα να διαθέτει καλή αποστράγγιση, ώστε όχι μόνο το επιφανειακό χώμα αλλά και οι ρίζες ανάμεσα στα ποτίσματα να προλαβαίνουν να στεγνώσουν για να μην κινδυνεύουν να σαπίσουν από την υπερβολική υγρασία.

Λίπανση

Όπως όλα τα καλλωπιστικά έντονης ανθοφορίας και το Χρυσάνθεμο έχει ανάγκη από συστηματική λίπανση, που εξασφαλίζει στο φυτό τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά ώστε να παραμένει εύρρωστο και υγιές.



Από τις αρχές της άνοιξης έως το τέλος του φθινοπώρου χρησιμοποιείστε ένα κοινό λίπασμα σε κόκκους για φυτά σε παρτέρια ή υδατοδιαλυτό για Χρυσάνθεμα σε δοχεία φύτευσης.

Κλάδεμα

Ήδη ανθισμένα φυτά δεν χρειάζονται παρά μόνο "καθάρισμα" από τυχόν ξερά κλαδάκια ενώ και το κόψιμο των ξερών πια λουλουδιών βοηθά πολύ στην ανθοφορία του.



Ιανουάριο - Φεβρουάριο όταν η ανθοφορία του έχει ολοκληρωθεί το Χρυσάνθεμο χρειάζεται βαθύ κλάδεμα, αφαιρώντας σχεδόν το 1/3 του φυτού στην εξωτερική πλευρά και φυσικά όλα τα ξερά λουλούδια.



Μέσα στην άνοιξη το κουρεμένο φυτό θα αρχίζει σιγά σιγά να γεμίζει ξανά με φυλλαράκια και καλοκαίρι ή φθινόπωρο με νέα λουλούδια, ανάλογα με το αν πρόκειται για όψιμη ή πρώιμη ποικιλία.

Μεταφύτευση

Μετά το κλάδεμα είναι η καταλληλότερη στιγμή για να μεταφυτεύσετε το Χρυσάνθεμο απευθείας στο χώμα ή σε μεγαλύτερη γλάστρα.





soulouposeto

ΠολλαπλασιασμόςΝέα φυτά Χρυσάνθεμου μπορούμε να αποκτήσουμε φυτεύοντας την άνοιξη και έως αρχές του καλοκαιριού σπόρους ή μοσχεύματα αλλά και με την διαδικασία διαίρεσης ριζωμάτων, αυτή που κυρίως χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες καλλιεργητές.Όταν το φυτό κλαδευτεί, μετά το τέλος της ανθοφορίας του, είναι πιο εύκολο να έχουμε ακριβή εικόνα των μίσχων και είναι ορατά όλα τα μικρά "φιντάνια" που ξεπετάγονται στο κάτω μέρος από τον κεντρικό βλαστό. Αποκόπτουμε προσεκτικά τα νέα αυτά κομμάτια και φυτεύουμε σε αφράτο φυτόχωμο ή αφού βγάλουμε το φυτό από το χώμα χωρίζουμε προσεκτικά τα ριζώματα μαζί με το χώμα που συγκρατεί τις ρίζες στα δύο και μεταφυτεύουμε.Φυτά που προέρχονται από σπόρους ανθίζουν συνήθως την δεύτερη χρονιά από την φύτευση, ενώ οι σπόροι είναι ο τρόπος για να αποκτήσουμε εντυπωσιακά πολύχρωμα φυτά τοποθετώντας στην ίδια γλάστρα σπόρους από ποικιλίες διαφορετικής απόχρωσης.