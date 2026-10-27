Κλείδωσε το Θριάσιο ΙΙ: Στην κοινοπραξία Hellenic Train - DAMCO το μεγαλύτερο εμπορευματικό κέντρο της χώρας.
2026-10-27 06:56:26
Οριστικό τέλος σε εκκρεμότητες τριών ετών βάζει το υπουργείο Υποδομών. Περνούν στην κοινοπραξία Hellenic Train - DAMCO τα 1,76 εκατ. τετραγωνικά μέτρα του Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο.Σελίδα αλλάζει ο χάρτης των συνδυασμένων μεταφορών της χώρας, καθώς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έβαλε οριστικό τέλος σε ένα γραφειοκρατικό σίριαλ τριών ετών, επικυρώνοντας την παραχώρηση του sidirodromikanea
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