2026-10-27 06:56:26

Οριστικό τέλος σε εκκρεμότητες τριών ετών βάζει το υπουργείο Υποδομών. Περνούν στην κοινοπραξία Hellenic Train - DAMCO τα 1,76 εκατ. τετραγωνικά μέτρα του Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο.Σελίδα αλλάζει ο χάρτης των συνδυασμένων μεταφορών της χώρας, καθώς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έβαλε οριστικό τέλος σε ένα γραφειοκρατικό σίριαλ τριών ετών, επικυρώνοντας την παραχώρηση του sidirodromikanea

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