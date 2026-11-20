2026-11-20 08:49:07

Οι «Αποκαλύψεις» κατέκτησαν την πρώτη θέση στη μεσημεριανή ζώνη, ωστόσο η πρωτιά ήρθε με χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης, καθώς η εκπομπή σημείωσε 9,6% στο δυναμικό κοινό.



Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Studio στις 3» με 8,3%. Το «Στούντιο 4» κατέγραψε 2,2%, το «Ρεπορτάζ Τώρα!» 1,2% και η «Pop Μαγειρική» 0,9%.



Πηγή: tvnea.com



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