2026-11-20 08:49:07

Ο «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» βρέθηκε στην πρώτη θέση της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης, συγκεντρώνοντας 12,5% στο δυναμικό κοινό.



Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Χαμογέλα και Πάλι!» με 10,4%, ενώ η «Super Κατερίνα» σημείωσε 10,5%, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση και αφήνοντας την εκπομπή του MEGA στην τρίτη. Το «Πρωινό» κατέγραψε 7,5%, το «10 Παντού» 7,0%, οι «Αταίριαστοι» 6,6% και το «Πρωίαν σε Είδον» 4,6%.



Πηγή: tvnea.com



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