2026-11-20 08:49:09

Ο ΣΚΑΪ καλωσορίζει τον Βασίλη Πούλο στη θέση του Διευθυντή skai.gr.



Δημοσιογράφος με σημαντική εμπειρία σε μεγάλους μιντιακούς οργανισμούς της χώρας (ραδιόφωνο, τηλεόραση, έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο), ο Βασίλης Πούλος εργάζεται τα τελευταία χρόνια στον χώρο των ψηφιακών μέσων ενημέρωσης, σε θέσεις ευθύνης.



Με την τεχνογνωσία και τη δημιουργικότητά του, αναμένεται να ενισχύσει το δυναμικό και να συμβάλει στην αναβάθμιση του αξιόπιστου ενημερωτικού-ειδησεογραφικού site του Ομίλου, skai.gr.



Ο Όμιλος ΣΚΑΪ εύχεται στον Βασίλη Πούλο καλή αρχή και καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.



Πηγή: tvnea.com



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