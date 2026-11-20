2026-11-20 08:49:07

Την πρώτη θέση στην πρωινή ενημερωτική ζώνη κατέκτησε η «Κοινωνία Ώρα MEGA», σημειώνοντας 12,5% στο δυναμικό κοινό.



Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Happy Day στον Alpha» με 10,6%, ενώ το «Stars System» ακολούθησε με 8,4%. Η «Ώρα Ελλάδος» κατέγραψε 8,1%, το «Σήμερα» 7,1%, το «Καλημέρα Ελλάδα» 5,6% και το «Νωρίς Νωρίς» 3,9%.



Πηγή: tvnea.com



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