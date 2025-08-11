2025-08-11 10:04:29

Το τηλεοπτικό μέλλον της Κατερίνας Καραβάτου για την επόμενη σεζόν αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στο «παιχνίδι» φαίνεται να μπαίνει και το Mega.



Η παρουσιάστρια ολοκλήρωσε με επιτυχία την καλοκαιρινή πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, κερδίζοντας θετικά σχόλια και ικανοποίηση από τον σταθμό. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη λάβει σαφή ενημέρωση για το αν θα ενταχθεί στο χειμερινό πρόγραμμα. Η τρέχουσα συνεργασία της με το κανάλι λήγει στα μέσα Σεπτεμβρίου, μαζί με την εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα».



Ο ΑΝΤ1 εξετάζει το ενδεχόμενο να επαναφέρει τη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου, ώστε να της αναθέσει εκπομπή εκεί, καθώς η πρωινή ζώνη είναι ήδη κλεισμένη για την Ελένη Τσολάκη. Παράλληλα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ναταλίας Ανδρικοπούλου στη Realnews, η Καραβάτου δέχθηκε πρόταση προσέγγισης από το Mega, αν και δεν έχει διευκρινιστεί το περιεχόμενό της. Η μόνη ελεύθερη θέση στο πρόγραμμα του σταθμού είναι η καθημερινή μεσημεριανή ζώνη.



Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις, τόσο για την απόφαση του ΑΝΤ1, όσο και για το αν το Mega θα προχωρήσει το ενδιαφέρον του.



Πηγή: tvnea.com



