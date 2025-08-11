2025-08-11 10:31:34
Φωτογραφία για Πώς δρούσαν οι δύο γιατροί που έγραφαν παράνομα Ozempic σε ΑΜΚΑ ανυποψίαστων πολιτών
Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση των δύο ειδικευόμενων γιατρών, που κατηγορούνται ότι συνταγογραφούσαν παράνομα το αντιδιαβητικό σκεύασμα σεμαγλουτίδη (Ozempic) χρησιμοποιώντας, εν αγνοία τους, τα ΑΜΚΑ ανυποψίαστων πολιτών.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο γιατροί της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», τον Δεκέμβριο του 2024 και σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις, απέκτησαν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του νοσοκομείου και φρόντισαν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους υποκλέπτοντας τους προσωπικούς κωδικούς συναδέλφων τους από άλλη κλινική.

  Διαβάστε περισσότερα pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Θρίλερ για το τηλεοπτικό μέλλον της Κατερίνας Καραβάτου» - Mega και ΑΝΤ1 “μονομαχούν”
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Θρίλερ για το τηλεοπτικό μέλλον της Κατερίνας Καραβάτου» - Mega και ΑΝΤ1 “μονομαχούν”
QUIZ: Ποια δημοσιογράφος θέλει διακαώς θέση σε πάνελ αλλά φέτος απουσιάζει και γράφει αμφιλεγόμενα;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
QUIZ: Ποια δημοσιογράφος θέλει διακαώς θέση σε πάνελ αλλά φέτος απουσιάζει και γράφει αμφιλεγόμενα;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Στα χέρια της ΕΛΑΣ ειδικευόμενοι γιατροί που συνταγογραφούσαν παράνομα αντιδιαβητικά σκευάσματα
Στα χέρια της ΕΛΑΣ ειδικευόμενοι γιατροί που συνταγογραφούσαν παράνομα αντιδιαβητικά σκευάσματα
Έρχεται εκκαθάριση των ΑΜΚΑ από Αύγουστο και νέοι «κόφτες» στα φάρμακα
Έρχεται εκκαθάριση των ΑΜΚΑ από Αύγουστο και νέοι «κόφτες» στα φάρμακα
Ιάπωνες γιατροί μιλούν για την αυτοφαγία και πώς αυτή συνδέεται με τη διαλείπουσα νηστεία
Ιάπωνες γιατροί μιλούν για την αυτοφαγία και πώς αυτή συνδέεται με τη διαλείπουσα νηστεία
«Μαϊμού Ozempic» σαρώνουν το ίντερνετ: ΗΠΑ και Ευρώπη προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους
«Μαϊμού Ozempic» σαρώνουν το ίντερνετ: ΗΠΑ και Ευρώπη προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους
ΕΟΦ: Νέα λίστα απαγόρευσης εξαγωγών με 98 σκευάσματα! Ozempic, Xarelto και πολλά άλλα εντός!
ΕΟΦ: Νέα λίστα απαγόρευσης εξαγωγών με 98 σκευάσματα! Ozempic, Xarelto και πολλά άλλα εντός!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (10/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (10/8/2025)
Στα χέρια της ΕΛΑΣ ειδικευόμενοι γιατροί που συνταγογραφούσαν παράνομα αντιδιαβητικά σκευάσματα
Στα χέρια της ΕΛΑΣ ειδικευόμενοι γιατροί που συνταγογραφούσαν παράνομα αντιδιαβητικά σκευάσματα
ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟ
Κοκαΐνη 271 κιλών σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
Κοκαΐνη 271 κιλών σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
Ισραηλινά ΜΜΕ: Η Ελλάδα έγινε ένας
Ισραηλινά ΜΜΕ: Η Ελλάδα έγινε ένας "χαμένος παράδεισος"