2025-08-11 10:31:34

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση των δύο ειδικευόμενων γιατρών, που κατηγορούνται ότι συνταγογραφούσαν παράνομα το αντιδιαβητικό σκεύασμα σεμαγλουτίδη (Ozempic) χρησιμοποιώντας, εν αγνοία τους, τα ΑΜΚΑ ανυποψίαστων πολιτών.



Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο γιατροί της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», τον Δεκέμβριο του 2024 και σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις, απέκτησαν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του νοσοκομείου και φρόντισαν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους υποκλέπτοντας τους προσωπικούς κωδικούς συναδέλφων τους από άλλη κλινική.



