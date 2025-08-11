2025-08-11 11:55:58

Υπάρχει μία δημοσιογράφος με σημαντική προϋπηρεσία σε τηλεοπτικά πάνελ, η οποία επιδιώκει έντονα να εξασφαλίσει μία σταθερή θέση σε κάποια εκπομπή της σεζόν. Παρά το γεγονός ότι φέτος έχουν ξεκινήσει αρκετές νέες τηλεοπτικές παραγωγές, η εν λόγω δημοσιογράφος δεν έχει καταφέρει να ενταχθεί σε καμία από αυτές. Σε αντίδραση, έχει συχνά εκφράσει απόψεις που κρίνονται υπερβολικές ή ατεκμηρίωτες, οι οποίες φαίνεται να πηγάζουν από απογοήτευση ή ίσως και εκδικητικότητα λόγω των ευκαιριών που δεν της δόθηκαν.



Σε πρόσφατη σύσκεψη παραγωγής, η απάντηση του παρουσιαστή όταν συζητήθηκε το ενδεχόμενο της συμμετοχής της ήταν σαφής και αμετάκλητη: «ούτε κατά διάνοια». Παρά τα πολλά χρόνια που διαθέτει στον χώρο της δημοσιογραφίας, η ποιότητα των σχολίων της έχει αμφισβητηθεί έντονα, καθώς αρκετοί θεωρούν πως τα γραφόμενά της είναι επιπόλαια και δεν ανταποκρίνονται στην επαγγελματική της εμπειρία.



Πηγή: tvnea.com



