2025-08-11 11:55:58
Φωτογραφία για QUIZ: Ποια δημοσιογράφος θέλει διακαώς θέση σε πάνελ αλλά φέτος απουσιάζει και γράφει αμφιλεγόμενα;
Υπάρχει μία δημοσιογράφος με σημαντική προϋπηρεσία σε τηλεοπτικά πάνελ, η οποία επιδιώκει έντονα να εξασφαλίσει μία σταθερή θέση σε κάποια εκπομπή της σεζόν. Παρά το γεγονός ότι φέτος έχουν ξεκινήσει αρκετές νέες τηλεοπτικές παραγωγές, η εν λόγω δημοσιογράφος δεν έχει καταφέρει να ενταχθεί σε καμία από αυτές. Σε αντίδραση, έχει συχνά εκφράσει απόψεις που κρίνονται υπερβολικές ή ατεκμηρίωτες, οι οποίες φαίνεται να πηγάζουν από απογοήτευση ή ίσως και εκδικητικότητα λόγω των ευκαιριών που δεν της δόθηκαν.

Σε πρόσφατη σύσκεψη παραγωγής, η απάντηση του παρουσιαστή όταν συζητήθηκε το ενδεχόμενο της συμμετοχής της ήταν σαφής και αμετάκλητη: «ούτε κατά διάνοια». Παρά τα πολλά χρόνια που διαθέτει στον χώρο της δημοσιογραφίας, η ποιότητα των σχολίων της έχει αμφισβητηθεί έντονα, καθώς αρκετοί θεωρούν πως τα γραφόμενά της είναι επιπόλαια και δεν ανταποκρίνονται στην επαγγελματική της εμπειρία.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πώς δρούσαν οι δύο γιατροί που έγραφαν παράνομα Ozempic σε ΑΜΚΑ ανυποψίαστων πολιτών
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πώς δρούσαν οι δύο γιατροί που έγραφαν παράνομα Ozempic σε ΑΜΚΑ ανυποψίαστων πολιτών
ΣΚΑΪ: Η μεγάλη επιστροφή της ψυχαγωγίας...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΚΑΪ: Η μεγάλη επιστροφή της ψυχαγωγίας...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Συνδέσμος Χρυσοβιτσάνων Ξηρομέρου Τα Κόροντα : Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν και φέτος οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που έγιναν στο Χωριό μας την Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου
Συνδέσμος Χρυσοβιτσάνων Ξηρομέρου Τα Κόροντα : Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν και φέτος οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που έγιναν στο Χωριό μας την Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου
Αυτοί είναι οι 4 διεκδικητές για τη θέση του Technical Manager στον νέο ΟΣΕ
Αυτοί είναι οι 4 διεκδικητές για τη θέση του Technical Manager στον νέο ΟΣΕ
Φέτος το καλοκαίρι «ΠΕΦΤΕΙ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕ… ΡΥΘΜΟ» στο ΜΑΚ TV
Φέτος το καλοκαίρι «ΠΕΦΤΕΙ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕ… ΡΥΘΜΟ» στο ΜΑΚ TV
Αυτός παίρνει και επίσημα τη θέση του Παναγιώτη Στάθη στο OPEN
Αυτός παίρνει και επίσημα τη θέση του Παναγιώτη Στάθη στο OPEN
H GOOGLE ΘΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ CHROME OS ΜΕ ΤΟ ANDROID ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ
H GOOGLE ΘΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ CHROME OS ΜΕ ΤΟ ANDROID ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Θρίλερ για το τηλεοπτικό μέλλον της Κατερίνας Καραβάτου» - Mega και ΑΝΤ1 “μονομαχούν”
«Θρίλερ για το τηλεοπτικό μέλλον της Κατερίνας Καραβάτου» - Mega και ΑΝΤ1 “μονομαχούν”
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (10/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (10/8/2025)
Στα χέρια της ΕΛΑΣ ειδικευόμενοι γιατροί που συνταγογραφούσαν παράνομα αντιδιαβητικά σκευάσματα
Στα χέρια της ΕΛΑΣ ειδικευόμενοι γιατροί που συνταγογραφούσαν παράνομα αντιδιαβητικά σκευάσματα
ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟ
Κοκαΐνη 271 κιλών σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
Κοκαΐνη 271 κιλών σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης