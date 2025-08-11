2025-08-11 13:07:13
Φωτογραφία για Ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ Γιάννος Γραμματίδης για την αποχώρηση του Παναγιώτη Τερεζάκη
Στην ανακοίνωσή του ο κ. Γραμματίδης αναφέρει:"Λίγα λόγια για τον Παναγιώτη Τερεζάκη πού ήδη αποχωρεί από τη θέση τού Διευθύνοντος Συμβούλου τού ΟΣΕ. Θεωρώ ηθικό μου καθήκον να τον ευχαριστήσω δημόσια για την αμέριστη βοήθεια πού απλόχερα μού προσέφερε κατά την διάρκεια της θητείας μου ως Μεταβατικού Προέδρου τού ΟΣΕ.Για τον άνθρωπο πού συνδύαζε το κατσαβίδι με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, πού sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σούπερ Ήρωες: Έκλεισε το κάστ και τρέχουν για γυρίσματα...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σούπερ Ήρωες: Έκλεισε το κάστ και τρέχουν για γυρίσματα...
«Υπέροχα πλάσματα»: Επιστρέφει και αυτή η σειρά... - Στέρεψαν οι νέες ιδέες;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Υπέροχα πλάσματα»: Επιστρέφει και αυτή η σειρά... - Στέρεψαν οι νέες ιδέες;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ζήνα Κουτσελίνη: Ο Κρικόρ Τσακιτζιάν μπαίνει στην ομάδα μετά την αποχώρηση Μαδέρη
Ζήνα Κουτσελίνη: Ο Κρικόρ Τσακιτζιάν μπαίνει στην ομάδα μετά την αποχώρηση Μαδέρη
Αυτός παίρνει και επίσημα τη θέση του Παναγιώτη Στάθη στο OPEN
Αυτός παίρνει και επίσημα τη θέση του Παναγιώτη Στάθη στο OPEN
ΕΟΔΑΣΑΑΜ: Αναπληρώτρια πρόεδρος αρμόδια για τον σιδηροδρομικό τομέα η Σοφία Σωτηροπούλου
ΕΟΔΑΣΑΑΜ: Αναπληρώτρια πρόεδρος αρμόδια για τον σιδηροδρομικό τομέα η Σοφία Σωτηροπούλου
Αυτός παίρνει τη θέση του Παναγιώτη Στάθη στο OPEN;
Αυτός παίρνει τη θέση του Παναγιώτη Στάθη στο OPEN;
Ανατροπή στο “Πρωινό”: Η φωτογραφία που άναψε φωτιές και η αποχώρηση...
Ανατροπή στο “Πρωινό”: Η φωτογραφία που άναψε φωτιές και η αποχώρηση...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΣΚΑΪ: Η μεγάλη επιστροφή της ψυχαγωγίας...
ΣΚΑΪ: Η μεγάλη επιστροφή της ψυχαγωγίας...
QUIZ: Ποια δημοσιογράφος θέλει διακαώς θέση σε πάνελ αλλά φέτος απουσιάζει και γράφει αμφιλεγόμενα;
QUIZ: Ποια δημοσιογράφος θέλει διακαώς θέση σε πάνελ αλλά φέτος απουσιάζει και γράφει αμφιλεγόμενα;
Πώς δρούσαν οι δύο γιατροί που έγραφαν παράνομα Ozempic σε ΑΜΚΑ ανυποψίαστων πολιτών
Πώς δρούσαν οι δύο γιατροί που έγραφαν παράνομα Ozempic σε ΑΜΚΑ ανυποψίαστων πολιτών
«Θρίλερ για το τηλεοπτικό μέλλον της Κατερίνας Καραβάτου» - Mega και ΑΝΤ1 “μονομαχούν”
«Θρίλερ για το τηλεοπτικό μέλλον της Κατερίνας Καραβάτου» - Mega και ΑΝΤ1 “μονομαχούν”
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (10/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (10/8/2025)