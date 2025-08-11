2025-08-11 11:55:58

Η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, «Σούπερ Ήρωες», μας μεταφέρει σε ένα ελληνικό συνοικιακό σούπερ μάρκετ, όπου η καθημερινότητα γίνεται αφορμή για ατελείωτο γέλιο.



Με φόντο τις ιδιοτροπίες της διοίκησης, την υπομονή (ή έλλειψή της) των υπαλλήλων και τις εκκεντρικές συνήθειες των πελατών – από τους σταθερούς και παράξενους μέχρι εκείνους που είναι βέβαιοι ότι «έχουν πάντα δίκιο» – ξετυλίγονται ιστορίες γεμάτες χιούμορ και ανατροπές.



Πρωταγωνιστεί ο Γιάννης Μπέζος ως ο ιδιοκτήτης με το «σατανικό» επιχειρηματικό σχέδιο, πλαισιωμένος από τους Ζωή Ρηγοπούλου, Αλέξανδρο Χρυσανθόπουλο, Νατάσσα Εξηνταβελώνη, Ελεάνα Στραβοδήμου, Αινεία Τσαμάτη, Σταύρο Μαρκάλα, Αλέξανδρο Ζουριδάκη, Κατερίνα Πατσιάνη και Βασίλη Ντάρμα.



Η σειρά, εμπνευσμένη από τους Νίκο Παπαδόπουλο και Αντώνη Μπούμπα, με σενάριο του Θέμη Γκυρτή και σκηνοθεσία του Μιχάλη Βογιατζάκη, υπενθυμίζει ότι οι αληθινοί «σούπερ ήρωες» είναι οι άνθρωποι που καταφέρνουν να βγάλουν την εβδομάδα – και αυτό από μόνο του είναι ένα κατόρθωμα.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ