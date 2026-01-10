Ξεκάθαρος πρωταγωνιστής της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης αναδείχθηκε το «Buongiorno», το οποίο κατέγραψε εντυπωσιακό 17,9%, ανοίγοντας μεγάλη απόσταση από τον ανταγωνισμό και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στο δυναμικό κοινό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η «Super Κατερίνα» με 10,5%, σε εμφανώς χαμηλότερα επίπεδα, ενώ το «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 ακολούθησε με 9,5%, χωρίς να καταφέρει να πλησιάσει την κορυφή. Στη μεσαία ζώνη κινήθηκε το «Breakfast@Star», το οποίο σημείωσε 8,2%, διατηρώντας μια σταθερή αλλά όχι ανταγωνιστική εικόνα.

Πιο πίσω βρέθηκαν το «Πρωίαν σε Είδον» με 6,4%, το «10 Παντού» με 6,3% και οι «Αταίριαστοι» με 6,0%.

Πηγή: tvnea.com