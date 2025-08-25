2025-08-25 17:05:24

λίγα λόγια για ένα κατά κάποιον τρόπο, άγνωστο βότανο - το μαρούβιο



Το μαρούβιο περιγράφεται σε μονογραφίες της Γερμανικής Επιτροπής E ως θεραπεία για το κρυολογήματα,



τη δυσπεψία και ως χολαγωγό.



Το μαρούβιο θα το βρούμε σε πολλά βοτανικά συγγράμματα κατά τη διάρκεια των αιώνων η συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/maroyvio-to-koino-marrubium-vulgare-liga-logia-gia-ena-ligo-poly-agnosto-votano/



κείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia

botanologia

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ