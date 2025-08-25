2025-08-25 17:05:24
Φωτογραφία για μαρούβιο το κοινό/Marrubium vulgare - λίγα λόγια για ένα λίγο-πολύ, άγνωστο βότανο
     λίγα λόγια για ένα κατά κάποιον τρόπο, άγνωστο βότανο - το μαρούβιο

Το μαρούβιο περιγράφεται σε μονογραφίες της Γερμανικής Επιτροπής E ως θεραπεία για το κρυολογήματα, 

τη δυσπεψία και ως χολαγωγό.

Το μαρούβιο θα το βρούμε σε πολλά βοτανικά συγγράμματα κατά τη διάρκεια των αιώνων η συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/maroyvio-to-koino-marrubium-vulgare-liga-logia-gia-ena-ligo-poly-agnosto-votano/

κείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia
botanologia
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αφροδίτη Γραμμέλη: «Είναι μια από τις λίγες αν όχι η μόνη φορά που χαίρομαι που γύρισα στη δουλειά μου»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αφροδίτη Γραμμέλη: «Είναι μια από τις λίγες αν όχι η μόνη φορά που χαίρομαι που γύρισα στη δουλειά μου»
Στις 6 Σεπτεμβρίου στο προαύλιο του Λυκείου Αστακού, μεγάλη συναυλία του APON.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στις 6 Σεπτεμβρίου στο προαύλιο του Λυκείου Αστακού, μεγάλη συναυλία του APON.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Επιβατικός σιδηροδρομικός σταθμός Θεσσαλονίκης: Εικόνες χωρίς λόγια
Επιβατικός σιδηροδρομικός σταθμός Θεσσαλονίκης: Εικόνες χωρίς λόγια
Σήμερα λίγο μετ'ά τις 11 μ.μ., ολιγόλεπτη διακοπή ρεύματος σε χωριά της Δ.Ε Αλυζίας ΛΊΓΟ ΜΕΤΆ ΤΗς 11
Σήμερα λίγο μετ'ά τις 11 μ.μ., ολιγόλεπτη διακοπή ρεύματος σε χωριά της Δ.Ε Αλυζίας ΛΊΓΟ ΜΕΤΆ ΤΗς 11
ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΓΥΑΛΙΑ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΑ SMPARTPHONES ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ
ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΓΥΑΛΙΑ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΑ SMPARTPHONES ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ
"Καλοκαίρι Παρέα": Ξανά στην κορυφή η Κατερίνα Καραβάτου - Αναλυτικά τα 15' στο δυναμικό κοινό
ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ – Ενίσχυση του ΕΟΠΥΥ με 42 εκατ. ευρώ για πληρωμές διαγνωστικών κέντρων, φαρμακείων και διανομές Φαρμάκων Υψηλού Κόστους
ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ – Ενίσχυση του ΕΟΠΥΥ με 42 εκατ. ευρώ για πληρωμές διαγνωστικών κέντρων, φαρμακείων και διανομές Φαρμάκων Υψηλού Κόστους
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η πρώτη καλημέρα του “10 Παντού” με Στραβελάκη και Καραμήτρου
Η πρώτη καλημέρα του “10 Παντού” με Στραβελάκη και Καραμήτρου
Με ενθουσιασμό η πρεμιέρα της “Ώρας Ελλάδος” – Επιστροφή Νιφλή μετά από δύο χρόνια
Με ενθουσιασμό η πρεμιέρα της “Ώρας Ελλάδος” – Επιστροφή Νιφλή μετά από δύο χρόνια
Η ιστορία ενός αιώνα για τον πιο άτυχο σιδηροδρομικό σταθμό της Ευρώπης
Η ιστορία ενός αιώνα για τον πιο άτυχο σιδηροδρομικό σταθμό της Ευρώπης
SOS ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΣΑΣ ΜΕ 9 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΞΑΦΡΙΖΟΥΝ...ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ ΣΤΟ ANDROID
SOS ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΣΑΣ ΜΕ 9 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΞΑΦΡΙΖΟΥΝ...ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ ΣΤΟ ANDROID
TΣΑΠΟΥΡΝΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΟ - Γράφει: η Μαρία Ν. Αγγέλη
TΣΑΠΟΥΡΝΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΟ - Γράφει: η Μαρία Ν. Αγγέλη