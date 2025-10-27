





Αποφασισμένη να επιστρέψει στη σκηνή της Eurovision, η Evangelia δηλώνει έτοιμη να δώσει ξανά τη μάχη για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό του 2026.

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια, με ανάρτηση που έκανε από τη Νέα Υόρκη λίγο μετά την ολοκλήρωση της ηχογράφησης του νέου της κομματιού, αποκάλυψε ότι έχει βρει το τραγούδι που την εκφράζει απόλυτα. Με ενθουσιασμό ανέφερε πως «έχω το τραγούδι μου», επιβεβαιώνοντας έτσι τη συμμετοχή της στον φετινό εθνικό τελικό.

Αν και αρχικά είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μη συμμετάσχει φέτος, φαίνεται πως η έμπνευση ήρθε την πιο κατάλληλη στιγμή, οδηγώντας την στην απόφαση να καταθέσει επίσημα πρόταση στην ΕΡΤ.

Η διαδικασία επιλογής για τη Eurovision 2026 αναμένεται φέτος να είναι πιο απαιτητική από ποτέ, καθώς έχουν ήδη υποβληθεί περίπου 70 τραγούδια. Μεταξύ των καλλιτεχνών που φέρονται να συμμετέχουν βρίσκονται ονόματα όπως η Marseaux, ο Good Job Nicky, η Mikay, ο Claydee, η Τάνια Μπρεάζου, ο Zaf και η Πέννυ Μπαλτατζή.

Ο ελληνικός τελικός θα διεξαχθεί την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, σε τρεις μουσικές βραδιές γεμάτες αγωνία και εκπλήξεις — δύο ημιτελικούς και έναν μεγάλο τελικό, μέσα από τον οποίο θα αναδειχθεί ο καλλιτέχνης που θα κρατήσει τη σημαία της Ελλάδας στη σκηνή της Eurovision 2026.

Πηγή: tvnea.com