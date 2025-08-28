2025-08-28 08:44:13

Έχετε ποτέ προσπαθήσει να σχεδιάσετε ένα ταξίδι στην Ευρώπη και αναρωτηθήκατε: γιατί οι πτήσεις είναι τόσο φθηνές ενώ τα τρένα κοστίζουν μια περιουσία; Δεν είναι ασυνήθιστο να βρείτε μια πτήση 15€ και ένα εισιτήριο τρένου 300€ για την ίδια ημέρα, στον ίδιο προορισμό. Πώς βγάζει νόημα αυτό; Αν τα τρένα είναι η πιο οικολογική επιλογή, γιατί ουσιαστικά τιμωρούμαστε επειδή τα επιλέγουμε;Η διαφορά sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ