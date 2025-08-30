2025-08-30 11:18:20
Φωτογραφία για To «Κοινωνία Ώρα MEGA» κάνει πρεμιέρα
Το σταθερό σημείο αναφοράς για την πρωινή ενημέρωση των πολιτών, εδώ και έξι σεζόν. Η «γέφυρα» ανάμεσα στην κοινωνία και την ουσιαστική πληροφόρηση.

Με σταθερό προσανατολισμό στην ποιότητα και την αξιοπιστία, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» συνεχίζει να αναδεικνύει τόσο τις προκλήσεις, όσο και τις ευκαιρίες της καθημερινότητας, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον τηλεοπτικό χάρτη.

Από τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 05:40, στην παρουσίαση της εκπομπής επιστρέφουν ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη, ένα δημοσιογραφικό δίδυμο που ξεχωρίζει για την αυθεντικότητα και την αμεσότητά του. Η αδιαμφισβήτητη χημεία μεταξύ τους, βασισμένη στον σεβασμό, την αμοιβαία εκτίμηση και τη φυσική επικοινωνία, διαμορφώνει ένα ενημερωτικό περιβάλλον που εμπνέει εμπιστοσύνη και δημιουργεί το πλαίσιο για ουσιαστική επαφή με το κοινό.

Με πλούσιο ρεπορτάζ, έγκαιρες αναλύσεις, ζωντανές συνδέσεις και καλεσμένους τους «διαμορφωτές» της επικαιρότητας, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας, να προβληματίζει και να κινητοποιεί.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η νέα μεσημεριανή παρέα του OPEN με τον Θανάση Πάτρα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η νέα μεσημεριανή παρέα του OPEN με τον Θανάση Πάτρα
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/8/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/8/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«LIVE NOW» η νέα εκπομπή στο ΕΡΤNEWS - Πότε κάνει πρεμιέρα;
«LIVE NOW» η νέα εκπομπή στο ΕΡΤNEWS - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Το EXATHLON κάνει πρεμιέρα
Το EXATHLON κάνει πρεμιέρα
Με ενθουσιασμό η πρεμιέρα της “Ώρας Ελλάδος” – Επιστροφή Νιφλή μετά από δύο χρόνια
Με ενθουσιασμό η πρεμιέρα της “Ώρας Ελλάδος” – Επιστροφή Νιφλή μετά από δύο χρόνια
Πρεμιέρα τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 για τη νέα καθημερινή ενημερωτική ζώνη του ΟΡΕΝ
Πρεμιέρα τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 για τη νέα καθημερινή ενημερωτική ζώνη του ΟΡΕΝ
Το Exatlon ξεκινά: Πότε κάνει πρεμιέρα;
Το Exatlon ξεκινά: Πότε κάνει πρεμιέρα;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΟΔΥ: 5 νέοι θάνατοι ασθενών με CoViD - Αύξηση 23% στις εισαγωγές
ΕΟΔΥ: 5 νέοι θάνατοι ασθενών με CoViD - Αύξηση 23% στις εισαγωγές
To τρένο που τρέχει με 200χλμ την ώρα επί 60 χρόνια και δεν είχε ποτέ δυστύχημα!
To τρένο που τρέχει με 200χλμ την ώρα επί 60 χρόνια και δεν είχε ποτέ δυστύχημα!
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΡΑΓΗ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΑΤΕΣ-ΤΙ ΝΑ ΠΡΣΕΞΕΤΕ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΡΑΓΗ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΑΤΕΣ-ΤΙ ΝΑ ΠΡΣΕΞΕΤΕ
Συντάξεις: Αποκαλυπτικός οδηγός για έξοδο με πλασματικά - Ποια χρόνια εξαγοράζονται και πόσο κοστίζουν [πίνακες και παραδείγματα]
Συντάξεις: Αποκαλυπτικός οδηγός για έξοδο με πλασματικά - Ποια χρόνια εξαγοράζονται και πόσο κοστίζουν [πίνακες και παραδείγματα]
Σε κανονική λειτουργία ξανά το μετρό Θεσσαλονίκης
Σε κανονική λειτουργία ξανά το μετρό Θεσσαλονίκης