2025-09-09 11:57:11

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω επικαιροποίησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων, στο πλαίσιο των αλλαγών που θα τεθούν σε ισχύ από την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου και για τις οποίες η εταιρεία θα ενημερώσει το επιβατικό κοινό το συντομότερο δυνατό, η πώληση εισιτηρίων για τις αμαξοστοιχίες Intercity 50, 51 και 57 στη διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα, sidirodromikanea

