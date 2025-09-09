2025-09-09 13:52:12
Η πρωινή εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» επιστρέφει στις οθόνες με νέα σεζόν τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στις 06:00, στον ΑΝΤ1. Στο τιμόνι της εκπομπής θα βρίσκονται φέτος ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού.

Η εκπομπή, που έχει καθιερωθεί ως σταθερό σημείο ενημέρωσης, συνεχίζει να καλύπτει έγκαιρα τα σημαντικά γεγονότα της ημέρας και να αναλύει τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το αύριο. Η μετάδοση θα γίνεται καθημερινά, προσφέροντας ολοκληρωμένη ενημέρωση για την Ελλάδα και τον κόσμο.

Πηγή: tvnea.com
Χωρίς επαναλήψεις σειρών ο ΑΝΤ1 την φετινή τηλεοπτική χρόνιά - Αναλυτικά το πρόγραμμα
