





Η πρωινή εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» επιστρέφει στις οθόνες με νέα σεζόν τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στις 06:00, στον ΑΝΤ1. Στο τιμόνι της εκπομπής θα βρίσκονται φέτος ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού.

Η εκπομπή, που έχει καθιερωθεί ως σταθερό σημείο ενημέρωσης, συνεχίζει να καλύπτει έγκαιρα τα σημαντικά γεγονότα της ημέρας και να αναλύει τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το αύριο. Η μετάδοση θα γίνεται καθημερινά, προσφέροντας ολοκληρωμένη ενημέρωση για την Ελλάδα και τον κόσμο.

Το νέο τρέιλερ της εκπομπής έχει ήδη κυκλοφορήσει.







Πηγή: tvnea.com