2025-09-09 13:52:11

Το νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 φαίνεται να είναι δομημένο ώστε να καλύπτει όλη τη μέρα, συνδυάζοντας ενημέρωση και ψυχαγωγία.



Η μέρα ξεκινά νωρίς με το «Καλημέρα Ελλάδα» στις 06:00, συνεχίζεται με το «Το Πρωινό» στις 09:00 για ένα πιο ανάλαφρο πρωινό, ενώ στις 12:30 μεταδίδεται το «ANT1 NEWS» για την μεσημεριανή ενημέρωση. Στις 13:20 υπάρχει το δελτίο στη νοηματική.



Το μεσημέρι-απόγευμα ξεκινά με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» στις 13:30,και ακολουθεί το «ROUK ZOUK» σε νέα ώρα, δηλαδή στις 16:15 με το «5 x 5» στις 17:30, προσφέροντας ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια.



Συνολικά, το καθημερινό πρόγραμμα φαίνεται ισορροπημένο, χωρίς επαναλήψεις, να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες του κοινού καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.



Πηγή: tvnea.com



