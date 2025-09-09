2025-09-09 13:52:11
Το νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 φαίνεται να είναι δομημένο ώστε να καλύπτει όλη τη μέρα, συνδυάζοντας ενημέρωση και ψυχαγωγία. 

Η μέρα ξεκινά νωρίς με το «Καλημέρα Ελλάδα» στις 06:00, συνεχίζεται με το «Το Πρωινό» στις 09:00 για ένα πιο ανάλαφρο πρωινό, ενώ στις 12:30 μεταδίδεται το «ANT1 NEWS» για την μεσημεριανή ενημέρωση. Στις 13:20 υπάρχει το δελτίο στη νοηματική. 

Το μεσημέρι-απόγευμα ξεκινά με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» στις 13:30,και  ακολουθεί το «ROUK ZOUK» σε νέα ώρα, δηλαδή στις 16:15  με το «5 x 5» στις 17:30, προσφέροντας ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια.

Συνολικά, το καθημερινό πρόγραμμα φαίνεται ισορροπημένο, χωρίς επαναλήψεις, να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες του κοινού καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Πηγή: tvnea.com
Ξεκινά το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 – Όλα όσα δείχνει το τρέιλερ
Δυνατός παρουσιαστής, αδύναμη εικόνα - Το κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 χρειάζεται restart...
Δεν πείθει το “Power Talk” - Χαμηλές πτήσεις για την Τατιάνα Στεφανίδου - Αναλυτικά τα 15'
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (8/9/2025)
Χαμηλές πτήσεις για την εκπομπή «Το ’χουμε» στην πρεμιέρα - Αναλυτικά τα 15'
Hellenic Train: Η πώληση εισιτηρίων για τις αμαξοστοιχίες Intercity 50, 51 και 57 , διακόπτεται προσωρινά.
ΠΦΣ: Ενημέρωση για την επίλυση λανθασμένων υποβολών μηνός Ιουλίου στην πύλη ΚΜΕΣ
Δυνατός παρουσιαστής, αδύναμη εικόνα - Το κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 χρειάζεται restart...
«Το παιδί»: Διαβάστε τα πάντα για τη νέα μαύρη κοινωνική κωμωδία της ΕΡΤ1 - Πότε θα κάνει πρεμιέρα
Έφυγε από τη ζωή ο σιδηροδρομικός Παναγιώτης Ζιάμος
