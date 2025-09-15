





Ο Γιώργος Παπαδάκης έκανε σήμερα την εμφάνισή του στον αέρα της εκπομπής, σε μια στιγμή που έμοιαζε να επισφραγίζει την επίσημη παράδοση της σκυτάλης στον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού.

«Καλημέρα παιδιά, καλημέρα Ελλάδα! Είστε καταπληκτικοί, τα πάτε μια χαρά. Σας εύχομαι μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να συνεχίσετε έτσι, με αυτόν τον ενθουσιασμό, να πάτε πάρα πολύ καλά και να αποδείξετε ότι η συνέχεια είναι πολύ καλύτερη. Και η συνέχεια είστε εσείς», είπε αρχικά ο Γιώργος Παπαδάκης.







Δείτε όλα όσα είπε







Πηγή: tvnea.com