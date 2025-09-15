2025-09-15 08:54:38
Φωτογραφία για Ο Γιώργος Παπαδάκης στην πρεμιέρα του ανανεωμένου Καλημέρα Ελλάδα



 Ο Γιώργος Παπαδάκης έκανε σήμερα την εμφάνισή του στον αέρα της εκπομπής, σε μια στιγμή που έμοιαζε να επισφραγίζει την επίσημη παράδοση της σκυτάλης στον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού.

«Καλημέρα παιδιά, καλημέρα Ελλάδα! Είστε καταπληκτικοί, τα πάτε μια χαρά. Σας εύχομαι μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να συνεχίσετε έτσι, με αυτόν τον ενθουσιασμό, να πάτε πάρα πολύ καλά και να αποδείξετε ότι η συνέχεια είναι πολύ καλύτερη. Και η συνέχεια είστε εσείς», είπε αρχικά ο Γιώργος Παπαδάκης.



Δείτε όλα όσα είπε







Πηγή: tvnea.com
VIDEO
Το Πρωινό κάνει πρεμιέρα σε νέα ώρα
Συντάξεις: Οι αυξήσεις με κατάργηση της προσωπικής διαφοράς [Οι πίνακες με τα ποσά για 671.584 συνταξιούχους]
