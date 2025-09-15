2025-09-15 08:57:53
Φωτογραφία για Συντάξεις: Οι αυξήσεις με κατάργηση της προσωπικής διαφοράς [Οι πίνακες με τα ποσά για 671.584 συνταξιούχους]
Αυξήσεις από 1ης/1/2026 και για κάθε επόμενο έτος θα πάρουν 671.584 συνταξιούχοι που λαμβάνουν και προσωπική διαφορά, καθώς, από την επόμενη χρονιά, ο συμψηφισμός των αυξήσεων με την προσωπική διαφορά στις συντάξεις καταργείται.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΜε την απόφαση που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ο μηχανισμός της sidirodromikanea
