Μετά το εγχείρημα της μετεξέλιξης του ΕΡΤ News, στο σχέδιο της διοίκησης της ΕΡΤ είναι η αλλαγή της ταυτότητας της ΕΡΤ2, η οποία παρέμενε στα αζήτητα μετά την επαναλειτουργία της ΕΡΤ το 2015.Στην ΕΡΤ 2 σύμφωνα με το typologies.gr αναμένεται να μεταφερθεί όλο το αθλητικό πρόγραμμα της ΕΡΤ, με το σύνολο των μεταδόσεων του στίβου, των αγώνων του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος Γυναικών και των λοιπών αθλημάτων, ολυμπιακών και άλλων, που δεν έχουν τηλεοπτική στέγη. Το κανάλι θα αλλάξει όνομα, από ΕΡΤ2 σε ΕΡΤ2 Sports, και θα προστεθούν αθλητικές εκπομπές, αθλητικά ντοκιμαντέρ, ντοκιμαντέρ ευεξίας. Στις αρχές Οκτωβρίου θα γίνει η προώθηση του αθλητικού περιεχομένου του καναλιού ΕΡΤ2 Sports.Με την κίνηση αυτή της διοίκησης Γιάννη Παπαδόπουλου – Κωνσταντίνου Παπαβασιλείου αλλάζει πλήρως η θέση της ΕΡΤ στην αγορά. Έχει σημαντική θέση στον ανταγωνισμό των πλατφορμών με το ERTFlix, το οποίο διαθέτει πλούσιο περιεχόμενο. Ταυτόχρονα, η ΕΡΤ1 εξελίσσεται σε ψυχαγωγικό κανάλι, με σειρές και εκπομπές από το πρωί, η ΕΡΤ2 σε αθλητικό, η ΕΡΤ3 συνεχίζει με την περιφερειακή της διάσταση, το ΕΡΤ News είναι το μόνο ενημερωτικό εθνικής εμβέλειας κανάλι ενώ θα ακολουθήσει η αλλαγή της ονομασίας του Πρώτου Προγράμματος σε ΕΡΤ News 105,8.Υπενθυμίζεται πως στη δεύτερη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η ΕΡΤ δημιούργησε, μαζί με την ΕΡΤ Υβριδική (μια ιδέα του Λευτέρη Κρέτσου), και το EΡT Sports, το οποίο μετέδιδε τους αγώνες της Super League. Και οι δύο προσπάθειες υπονομεύτηκαν εσωτερικά από τα πρόσωπα που αντιπαθούσαν τον Αλέξη Τσίπρα και συμπαθούσαν τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, μένοντας εκτός συνδιοίκησης. Στη συνέχεια, το 2019, με τη ΝΔ στην διακυβέρνηση της χώρας, η διοίκηση Γιώργου Γαμπρίτσου – Κωνσταντίνου Ζούλα πήρε την ΕΡΤ Υβριδική και έδωσε στο κοινό το πρωτοπόρο ERTFlix, ενώ το ΕΡΤ Sports καταργήθηκε και στη θέση του βγήκε αργότερα το ΕΡΤ News.Πηγή: tvnea.com