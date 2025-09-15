2025-09-15 12:17:58
Φωτογραφία για H Κατερίνα Καινούργιου υποδέχτηκε το τηλεοπτικό κοινό στην ανανεωμένη «Super Κατερίνα»
Η «Super Κατερίνα» επέστρεψε δυναμικά με την Κατερίνα Καινούργιου, φέρνοντας ξανά ζωντάνια στη ζώνη του πρωινού στον Alpha. Στην πρεμιέρα, η παρουσιάστρια επέλεξε ένα ξεχωριστό look που εναρμονιζόταν άψογα με τη νέα χρωματική παλέτα του πλατό.

Με ένα θερμό χαμόγελο και το φυσικό άγχος της πρώτης μέρας, η Κατερίνα Καινούργιου υποδέχτηκε το τηλεοπτικό κοινό, παρουσιάζοντας τη νέα μορφή της εκπομπής και αποκαλύπτοντας όλα όσα θα έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν καθημερινά.

“Καλή σας ημέρα, καλή τηλεοπτική σεζόν να έχουμε! Χαίρομαι πάρα πολύ που για 5η συνεχόμενη χρονιά σας καλημερίζω μέσα από τη συχνότητα του Alpha. Νιώθω ότι είναι το δικό μου σπίτι και θέλω για ακόμα μια χρονιά να γίνει και το δικό σας. Όλα αυτά τα χρόνια είμαστε μια πολύ ωραία παρέα, φέτος είμαστε μια ανανεωμένη παρέα” σημείωσε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια του Alpha.

“Διαβάζετε και ακούτε “η ανανεωμένη Super Κατερίνα”. Εγώ ίδια είμαι, ό,τι ανανέωση είχα να κάνω, την έχω κάνω. Δεν θα δείτε πολλές διαφορές σε μένα. Εντάξει, ίσως κάποιες αλλά πολλές όχι”.

“Έχουν όμως ανανεωθεί πολλοί οι συνεργάτες μου, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, όπως έχει ανανεωθεί πολύ και αυτό το υπέροχο πλατό” συμπλήρωσε, εν συνεχεία, η Κατερίνα Καινούργιου για να δώσει ροή στην Super Κατερίνα του Alpha και να συστήσει την τηλεοπτική της παρέα.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η ΕΡΤ2 αλλάζει... - Πώς θα μετονομαστεί και τι θα προβάλει;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η ΕΡΤ2 αλλάζει... - Πώς θα μετονομαστεί και τι θα προβάλει;
Μητσοτάκης: Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του συστήματος αυτόματης πέδησης σε 100 αμαξοστοιχίες
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μητσοτάκης: Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του συστήματος αυτόματης πέδησης σε 100 αμαξοστοιχίες
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κατερίνα Καραβάτου: «Γιατί να μη με δείτε καλεσμένη στην Ελένη Τσολάκη;» – Η on camera αντίδραση μετά το φινάλε στον ANT1
Κατερίνα Καραβάτου: «Γιατί να μη με δείτε καλεσμένη στην Ελένη Τσολάκη;» – Η on camera αντίδραση μετά το φινάλε στον ANT1
"Καλοκαίρι Παρέα": Έτσι αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές η Κατερίνα Καραβάτου
Η «Super Κατερίνα» κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα - Τι ώρα θα παίζει τελικά;
Η «Super Κατερίνα» κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα - Τι ώρα θα παίζει τελικά;
Αυλαία για το «Καλοκαίρι Παρέα» σήμερα...– Η Κατερίνα Καραβάτου και το απρόσμενο τηλεφώνημα του Νίκου Μουτσινά
Αυλαία για το «Καλοκαίρι Παρέα» σήμερα...– Η Κατερίνα Καραβάτου και το απρόσμενο τηλεφώνημα του Νίκου Μουτσινά
Η Κατερίνα Καραβάτου ολοκληρώνει σήμερα το «Καλοκαίρι Παρέα» – Σχέδια για τη νέα Μεσημεριανή Παρέα του ΣΚ...
Η Κατερίνα Καραβάτου ολοκληρώνει σήμερα το «Καλοκαίρι Παρέα» – Σχέδια για τη νέα Μεσημεριανή Παρέα του ΣΚ...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πέτρος Κουσουλός: Η Ζήνα Κουτσελίνη από ό,τι έμαθα επέκτεινε και τη διάρκεια της εκπομπής - Είναι κάτι που εμένα με...
Πέτρος Κουσουλός: Η Ζήνα Κουτσελίνη από ό,τι έμαθα επέκτεινε και τη διάρκεια της εκπομπής - Είναι κάτι που εμένα με...
Η μπασκετική δράση έφερε την ΕΡΤ1 στην πρώτη θέση με σαρωτικά ποσοστά
Η μπασκετική δράση έφερε την ΕΡΤ1 στην πρώτη θέση με σαρωτικά ποσοστά
Έφυγε από τη ζωή ο σιδηροδρομικός Αναστάσιος Ζαμάνης
Έφυγε από τη ζωή ο σιδηροδρομικός Αναστάσιος Ζαμάνης
Το Βιετνάμ θέτει νέα πρότυπα για τα τρένα υψηλής ταχύτητας αξιοποιώντας την παγκόσμια τεχνογνωσία και τις προηγμένες λύσεις
Το Βιετνάμ θέτει νέα πρότυπα για τα τρένα υψηλής ταχύτητας αξιοποιώντας την παγκόσμια τεχνογνωσία και τις προηγμένες λύσεις
«Καλημέρα Ελλάδα»: Δειλή πρεμιέρα με Στάθη – Λιβαθυνού και μικρές μόνο αλλαγές - Δεν ήταν έτοιμο ούτε το STUDIO(;)
«Καλημέρα Ελλάδα»: Δειλή πρεμιέρα με Στάθη – Λιβαθυνού και μικρές μόνο αλλαγές - Δεν ήταν έτοιμο ούτε το STUDIO(;)