2025-09-15 12:17:58

Η «Super Κατερίνα» επέστρεψε δυναμικά με την Κατερίνα Καινούργιου, φέρνοντας ξανά ζωντάνια στη ζώνη του πρωινού στον Alpha. Στην πρεμιέρα, η παρουσιάστρια επέλεξε ένα ξεχωριστό look που εναρμονιζόταν άψογα με τη νέα χρωματική παλέτα του πλατό.



Με ένα θερμό χαμόγελο και το φυσικό άγχος της πρώτης μέρας, η Κατερίνα Καινούργιου υποδέχτηκε το τηλεοπτικό κοινό, παρουσιάζοντας τη νέα μορφή της εκπομπής και αποκαλύπτοντας όλα όσα θα έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν καθημερινά.



“Καλή σας ημέρα, καλή τηλεοπτική σεζόν να έχουμε! Χαίρομαι πάρα πολύ που για 5η συνεχόμενη χρονιά σας καλημερίζω μέσα από τη συχνότητα του Alpha. Νιώθω ότι είναι το δικό μου σπίτι και θέλω για ακόμα μια χρονιά να γίνει και το δικό σας. Όλα αυτά τα χρόνια είμαστε μια πολύ ωραία παρέα, φέτος είμαστε μια ανανεωμένη παρέα” σημείωσε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια του Alpha.



“Διαβάζετε και ακούτε “η ανανεωμένη Super Κατερίνα”. Εγώ ίδια είμαι, ό,τι ανανέωση είχα να κάνω, την έχω κάνω. Δεν θα δείτε πολλές διαφορές σε μένα. Εντάξει, ίσως κάποιες αλλά πολλές όχι”.



“Έχουν όμως ανανεωθεί πολλοί οι συνεργάτες μου, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, όπως έχει ανανεωθεί πολύ και αυτό το υπέροχο πλατό” συμπλήρωσε, εν συνεχεία, η Κατερίνα Καινούργιου για να δώσει ροή στην Super Κατερίνα του Alpha και να συστήσει την τηλεοπτική της παρέα.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ