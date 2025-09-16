Η σημερινή Ημέρα Φαρμακείου στη Γερμανία (16 Σεπτεμβρίου 2025) συμπίπτει με την κορύφωση του Deutscher Apothekertag, του σημαντικότερου ετήσιου συνεδρίου των Γερμανών φαρμακοποιών. Η ABDA – η Ομοσπονδία των Φαρμακευτικών Συλλόγων της χώρας – παρουσίασε τα αποτελέσματα μιας εκτεταμένης έρευνας που αναδεικνύουν ξεκάθαρα ότι η κατάσταση του κλάδου είναι κρίσιμη και απαιτεί άμεση πολιτική δράση.

Λιγότερα φαρμακεία, μεγαλύτερη πίεση

Το 2025, ο αριθμός των φαρμακείων στη Γερμανία μειώθηκε ξανά, κατά 238, με το σύνολο να διαμορφώνεται πλέον στις περίπου 16.800. Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό φαρμακείων των τελευταίων δεκαετιών, κάτι που αυξάνει την πίεση στις εναπομείνασες μονάδες και επηρεάζει την πρόσβαση των πολιτών στην υγειονομική φροντίδα, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές.

Τι δείχνει ο δείκτης Apothekenklima-Index

Ο Ειδικός Δείκτης των Φαρμακείων (Apothekenklima-Index), που αποτυπώνει τη διάθεση και τις προσδοκίες των φαρμακοποιών, παραμένει σε χαμηλά επίπεδα – αν και παρουσιάζει ελαφρά ανάκαμψη από την ιδιαίτερα αρνητική εικόνα των προηγούμενων ετών. Οι φαρμακοποιοί δηλώνουν.....

.... κουρασμένοι από την καθημερινή πίεση, τις ελλείψεις φαρμάκων και τη διοικητική γραφειοκρατία που καταναλώνει πολύτιμο χρόνο.

Γραφειοκρατία και χαμηλές αμοιβές – τα μεγαλύτερα εμπόδια

Σύμφωνα με την έρευνα της ABDA:

93% των φαρμακοποιών αναφέρουν ότι η υπερβολική γραφειοκρατία είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στη λειτουργία τους.

83,8% θεωρούν ότι η αμοιβή για τις υπηρεσίες τους είναι ανεπαρκής.

66% αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα στις παραδόσεις φαρμάκων από τις φαρμακαποθήκες.

Η κατάσταση αυτή δεν επηρεάζει μόνο τα οικονομικά των φαρμακείων, αλλά και την ποιότητα εξυπηρέτησης των ασθενών.

Έλλειψη προσωπικού και προσλήψεις χωρίς υποψήφιους

Περισσότεροι από τους μισούς φαρμακοποιούς δηλώνουν ότι σκοπεύουν να προχωρήσουν σε προσλήψεις μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια. Ωστόσο, ένας στους τέσσερις εκτιμά ότι δεν θα λάβει καμία σοβαρή αίτηση για τις θέσεις αυτές – δείγμα της σοβαρής έλλειψης φαρμακοποιών και βοηθητικού προσωπικού στη χώρα.

Τα αιτήματα του κλάδου

Η ABDA καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει άμεση δράση και να προχωρήσει σε:

Αναπροσαρμογή της αμοιβής για τις υπηρεσίες των φαρμακείων, ώστε να καλύπτονται τα πραγματικά κόστη.

Μείωση της γραφειοκρατίας, με απλούστερες διαδικασίες συνταγογράφησης, αποζημίωσης και ελέγχων.

Σταθερό κανονιστικό πλαίσιο που θα επιτρέπει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Επέκταση υπηρεσιών (εμβολιασμοί, διάθεση φαρμάκων πρώτης ανάγκης σε μικρές συσκευασίες κ.λπ.) με επαρκή χρηματοδότηση και προσωπικό.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η φαρμακευτική κοινότητα της Γερμανίας δεν διαφέρουν πολύ από αυτές που ζούμε στην Ελλάδα: ελλείψεις φαρμάκων, πίεση κόστους, γραφειοκρατία, κίνδυνος κλεισίματος μικρών φαρμακείων. Η σημερινή ημέρα φαρμακείου είναι αφορμή για να συζητήσουμε και στη χώρα μας πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε βιώσιμα φαρμακεία και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για τους ασθενείς.

Ο ρόλος του φαρμακείου είναι κρίσιμος για το σύστημα υγείας, αλλά χωρίς ουσιαστική πολιτική στήριξη κινδυνεύει να υποβαθμιστεί. Οι Γερμανοί φαρμακοποιοί ζητούν μεταρρυθμίσεις – και ίσως είναι η στιγμή να κάνουμε το ίδιο και στην Ελλάδα...

Farmakopoioi





farmakopoioi