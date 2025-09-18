2025-09-18 11:27:07
Φωτογραφία για Ισολογισμός Δήμου Ξηρομέρου 2023 - Η επικίνδυνη λογική και τακτική να περάσουμε ότι: ''όλοι ίδιοι είναι''. Σίγουρα δεν είναι όλοι ίδιοι και φαίνεται καθαρά. Επί της διοίκησης Τριανταφυλλάκη δεν έχει δημιουργηθεί νέο χρέος και αυτό είναι απολύτως αληθές.

 



Του Βασίλη Σούλα.



Έχοντας καθαρή υποκειμενική θέση και άποψη πάνω στα δημοτικά πράγματα, ολοφάνερη και γνωστή σε όλους, πάντα σταθερή με μεγάλη μας τιμή και περηφάνεια που στηρίξαμε και στηρίζουμε συγκεκριμένη παράταξη για την ανατροπή, την αλλαγή, την ελπίδα και το φως, σε ένα Δήμο Ξηρομέρου που έσερνε τα σαρκία του τον Σεπτέμβριο του 2019,.. Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
