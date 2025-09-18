Του Βασίλη Σούλα.

Έχοντας καθαρή υποκειμενική θέση και άποψη πάνω στα δημοτικά πράγματα, ολοφάνερη και γνωστή σε όλους, πάντα σταθερή με μεγάλη μας τιμή και περηφάνεια που στηρίξαμε και στηρίζουμε συγκεκριμένη παράταξη για την ανατροπή, την αλλαγή, την ελπίδα και το φως, σε ένα Δήμο Ξηρομέρου που έσερνε τα σαρκία του τον Σεπτέμβριο του 2019,.. Διαβάστε Περισσότερα...