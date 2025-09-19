2025-09-19 11:01:22

Ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής κληρώθηκαν τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου που θα αποφανθούν για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή, σε σχέση με την τραγωδία των Τεμπών, για ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος κατά την άσκηση των καθηκόντων του.ertnews.grΚληρώθηκαν ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου, μετά sidirodromikanea

