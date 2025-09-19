2025-09-19 11:01:22
Φωτογραφία για Βουλή: Κληρώθηκαν τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου για την υπόθεση Καραμανλή σχετικά με την τραγωδία στα Τέμπη
Ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής κληρώθηκαν τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου που θα αποφανθούν για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή, σε σχέση με την τραγωδία των Τεμπών, για ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Πρωτιά για το «Live News» – Χαμηλά ποσοστά για τον ΣΚΑΪ, δυνατά ποσοστά το «Στούντιο 4»
Ζήνα Κουτσελίνη: “Με τον Πέτρο δεν υπάρχει ζήτημα – Η Τατιάνα χρειάζεται χρόνο και στήριξη”
