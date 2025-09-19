Σε μια αναπάντεχη εξέλιξη, ο Γιώργος Λιάγκας ανακοίνωσε στον «αέρα» του Πρωινού την Παρασκευή 19/9 την πρόωρη λήξη της συνεργασίας του με τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο.Κατά την έναρξη της εκπομπής, ο παρουσιαστής παρατήρησε την απουσία του συνεργάτη του από το «παράθυρο» σχολιασμού, χωρίς να αποκαλύψει αμέσως τον λόγο. Λίγο αργότερα, με τον Ποσειδώνα στο πλευρό του, γνωστοποίησε ότι ο ραδιοφωνικός παραγωγός αποχωρεί από την εκπομπή.Όπως εξήγησαν οι ίδιοι, η απόφαση οφείλεται στον έντονο πρωινό φόρτο και την έλλειψη ύπνου. Ο Γιαννόπουλος, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, είχε σχεδόν μια εβδομάδα χωρίς ύπνο, καθώς ανησυχούσε μήπως δεν ξυπνήσει εγκαίρως για την εκπομπή.«Δεν τρώμε ανθρώπους. Όλοι δεν μπορούν να αντέξουν κάποια πράγματα. Ο Ποσειδώνας θα σταματήσει από την εκπομπή», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.«Είμαι 37 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Πάντα από τις 10 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Η μία ώρα κάνει τη διαφορά στο ξύπνημα. Ξυπνάμε στις 6 το πρωί. Έχω παραιτηθεί δύο φορές στην καριέρα μου, η μία είναι τώρα. Δεν τα φέρνω βόλτα με το πρωινό ξύπνημα. Όταν εκτιμώ ένα κανάλι κι έναν παρουσιαστή και όταν από πολύ νωρίς αντιλαμβανόμαστε ότι δεν θα είμαστε συνεπείς, όσο νωρίτερα το πούμε, τόσο καλύτερο είναι», εξήγησε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας, ο πρώην πλέον συνεργάτης τους, κοιμόταν 1,5 ώρα την ημέρα, για να μπορέσει να είναι στην ώρα του στη δουλειά και αυτό που του είπε είναι ότι πιστεύει ότι κάποια στιγμή δεν θα καταφέρει να ανταποκριθεί και θα βλάψει και την υγεία του.Πηγή: tvnea.com