2025-09-20 10:54:45
Δυνατές αναμετρήσεις είχαμε το βράδυ της Δευτέρας στη ζώνη του prime time, με τις πρεμιέρες και τις επαναλήψεις να διεκδικούν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Το GNTM, που έκανε πρεμιέρα στο Star, σημείωσε 13,9%, καταγράφοντας ικανοποιητική εκκίνηση απέναντι στον ανταγωνισμό. Στο ίδιο διάστημα, το Έξαθλον του ΣΚΑΪ κινήθηκε χαμηλότερα, με 5,8%.

Στον ΑΝΤ1, η ελληνική ταινία συγκέντρωσε 7,6%, ενώ το μεγάλο ντέρμπι της βραδιάς κέρδισε το «Σόι σου», το οποίο βρέθηκε στην κορυφή: την πρώτη ώρα με 14,5% και τη δεύτερη με 13,6%.

Η επανάληψη του «Είσαι το ταίρι μου»,  κατέγραψε 11,2% την πρώτη ώρα και 11,6% τη δεύτερη, δείχνοντας πως παραμένει αγαπημένη επιλογή του κοινού.



Πηγή: tvnea.com
