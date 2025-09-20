Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο». Τον ηθοποιό συνάντησε η δημοσιογράφος Σοφία Μανουσακίδου, η οποία του ζήτησε να σχολιάσει την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν αλλά και την εμπειρία του στη θέση του παρουσιαστή της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».Αναφερόμενος στη νέα του τηλεοπτική πρόκληση, σημείωσε:«Είναι πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, δύσκολη. Ευτυχώς υπάρχει ολόκληρος “στρατός” από πίσω που δουλεύει ασταμάτητα για να βγαίνει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Είχα δει την εκπομπή και πέρσι. Μακάρι να πηγαίνει καλά στα νούμερα, το ζητούμενο είναι να νιώθω εγώ ικανοποιημένος από αυτό που κάνω. Αυτό είναι το άγχος μου και αυτό που πρωτίστως με απασχολεί αυτή τη στιγμή», είπε αρχικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.Σχετικά με τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει, τόνισε:«Δεν έχω μιλήσει ποτέ με την Ευλαμπία και τον Γιώργο, δεν είχαμε ποτέ επαφή. Από όποια πλευρά και να το δεις, είναι λίγο άδικη όλη αυτή η επίθεση για εμένα. Δεν προκάλεσα κάτι, δεν ήρθα στο κανάλι και είπα ότι θέλω να πάρω την εκπομπή, διώξτε όποιους είναι εδώ, για να έρθω εγώ.Εμένα μου έγινε μία πρόταση, είπα ναι και από κει και πέρα όλο το υπόλοιπο το έμαθα μέσα από εσάς, δεν ήξερα καν τι συνέβαινε. Εγώ ήξερα ότι θα κάνουμε εκπομπή όλοι μαζί. Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ δεν είναι τιμητική για μένα αλλά αυτή είναι η δουλειά της, να προασπίζεται τη δουλειά των δημοσιογράφων. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, υπάρχουν 14-15 δημοσιογράφοι στην εκπομπή», ξεκαθάρισε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.Πηγή: tvnea.com