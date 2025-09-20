





Η απογευματινή τηλεοπτική ζώνη συνεχίζει να αποδεικνύεται δύσκολη για τον ΣΚΑΪ, καθώς οι δύο εκπομπές του σταθμού κινούνται σε μονοψήφια επίπεδα τηλεθέασης.

Η εκπομπή «Power Talk» με την Τατιάνα Στεφανίδου κατέγραψε χθες ιστορικά χαμηλά, καθώς σε ορισμένα τέταρτα υποχώρησε στο 0,1%, στο 0,6% και στο 0,8%, με τον μέσο όρο να διαμορφώνεται μόλις στο 1,2%.

Η εκπομπή το «Το Έχουμε» με τον Κώστα Τσουρό, που επίσης προβάλλεται από τον ΣΚΑΪ, σημειώνοντας 2,2% στο δυναμικό κοινό.

Στον ανταγωνισμό, οι «Καθαρές Κουβέντες» του Open κινήθηκαν στο 6,1%, ενώ το «Στούντιο 4» της ΕΡΤ κατέγραψε 7,7%. Την κορυφή της απογευματινής ζώνης κατέκτησε για άλλη μία φορά το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο Mega, το οποίο έφτασε το 13,4%.

Η μάχη της απογευματινής ζώνης δείχνει να έχει ξεκάθαρο νικητή, με τον Ευαγγελάτο να διατηρεί σταθερά την πρωτιά, ενώ οι εκπομπές του ΣΚΑΪ φαίνεται να αναζητούν ακόμα το κοινό τους.

* ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Πηγή: tvnea.com