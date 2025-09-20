Στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης παραμένει ο Πέτρος Κουσουλός με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1, η οποία κατέγραψε 11,7% και διατήρησε με άνεση την πρωτιά.

Στη δεύτερη θέση συναντάμε τις «Αλήθειες με τη Ζήνα», που σημείωσαν 8,9%, συνεχίζοντας να αποτελούν σταθερό σημείο αναφοράς για το κοινό.

Η εκπομπή «Live You» ακολούθησε με 6,4%, ενώ το πρόγραμμα «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» κινήθηκε χαμηλότερα με 3,9%.

Τέλος, στην ΕΡΤ1 η «Ποπ Μαγειρική» συγκέντρωσε 2,7%, δείχνοντας ότι το κοινό στη συγκεκριμένη ζώνη στρέφεται κυρίως προς ενημερωτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο άλλων καναλιών.







* ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Πηγή: tvnea.com