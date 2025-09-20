2025-09-20 10:54:45
Στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης παραμένει ο Πέτρος Κουσουλός με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1, η οποία κατέγραψε 11,7% και διατήρησε με άνεση την πρωτιά.
Στη δεύτερη θέση συναντάμε τις «Αλήθειες με τη Ζήνα», που σημείωσαν 8,9%, συνεχίζοντας να αποτελούν σταθερό σημείο αναφοράς για το κοινό.
Η εκπομπή «Live You» ακολούθησε με 6,4%, ενώ το πρόγραμμα «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» κινήθηκε χαμηλότερα με 3,9%.
Τέλος, στην ΕΡΤ1 η «Ποπ Μαγειρική» συγκέντρωσε 2,7%, δείχνοντας ότι το κοινό στη συγκεκριμένη ζώνη στρέφεται κυρίως προς ενημερωτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο άλλων καναλιών.
* ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ