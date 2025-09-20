2025-09-20 10:54:45
Το πρωί του Σαββάτου, 20 Σεπτεμβρίου, έκανε πρεμιέρα στο Mega η Σίσσυ Χρηστίδου με την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι». Για 5η συνεχόμενη χρονιά, η παρουσιάστρια υποδέχτηκε το τηλεοπτικό κοινό με θετική διάθεση και χαμόγελο, παρουσίασε την ομάδα της στο πλατό και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που δέχεται όλα αυτά τα χρόνια.

«Καλημέρα, καλή σεζόν! Καλώς ήρθατε! Αυτό το άγχος δεν περνάει ποτέ, όσες πρεμιέρες… χτυπάει η καρδιά δυνατά σαν την πρώτη φορά. Για 8η χρονιά. 5η εδώ στη συχνότητα του MEGA! Να περνάμε καλά, να διασκεδάζουμε και να περνάμε όμορφα. Ελπίζω να περάσατε καλά, να γεμίσατε μπαταρίες», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Ελπίζω να είχατε ένα ωραίο καλοκαίρι», πρόσθεσε και ρώτησε τους συνεργάτες τους πώς πέρασαν.

«Δεν έχουν αλλάξει πολλά και έχουν αλλάξει όλα με έναν τρόπο!», κατέληξε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Πηγή: tvnea.com
