Σημαντικές ανακατατάξεις βρίσκονται σε εξέλιξη στην εκπομπή POWER TALK, με στόχο την άνοδο της τηλεθέασης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Tvnea.com, έχουν δοθεί δύο εβδομάδες περιθώριο ώστε η εκπομπή να παρουσιάσει βελτιωμένα νούμερα.

Οι αλλαγές που θα δούμε αφορούν τόσο το περιεχόμενο όσο και την εικόνα:

Το κοινό στο στούντιο θα είναι μειωμένο.Θα προστεθούν περισσότερες θεματικές ενότητες, με πολύ πιο γρήγορη ροή.Στο σκηνικό θα μπει τραπέζι, ενώ θα επιχειρηθεί να φύγει η «μαυρίλα» από την οθόνη, δίνοντας πιο φωτεινό και δυναμικό ύφος.

Παρεμβάσεις αναμένονται και στην εκπομπή ΤΟ ΧΟΥΜΕ, η οποία παρουσιάζει παρόμοια πορεία στα νούμερα τηλεθέασης. Δεν αποκλείεται μάλιστα να δούμε και «τράμπα» με την εκπομπή "Όπου υπάρχει Ελλάδα", εφόσον οι αλλαγές δεν φέρουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. 

Πηγή: tvnea.com
