Φωτογραφία για «Καλημέρα Ελλάδα»: Μικρές αλλαγές και νέα ώρα;
Το νέο «Καλημέρα Ελλάδα», με παρουσιαστές τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού, σημειώνει προς το παρόν τηλεθέαση κάτω από τις προσδοκίες του ΑΝΤ1. Το δίδυμο των παρουσιαστών, ωστόσο, έχει χρόνο να «δέσει», ενώ από την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζονται και περιεχομενικές αναπροσαρμογές με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εκπομπής.

Αν και έχουν κυκλοφορήσει φήμες για άμεσες και ριζικές αλλαγές, στον σταθμό τις διαψεύδουν κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι η εκπομπή θα διατηρήσει τον ενημερωτικό – ειδησεογραφικό της χαρακτήρα, χωρίς αλλαγές στο δίδυμο των παρουσιαστών ή στους βασικούς συνεργάτες.

Παράλληλα, στον ΑΝΤ1 ακούγεται όλο και πιο έντονα η πιθανότητα η εκπομπή να ξεκινά στις 5:30 π.μ. αντί για τις 6:00, μία κίνηση που θα μπορούσε να ενισχύσει την πρωινή ζώνη του σταθμού.

Η διοίκηση παρακολουθεί στενά την πορεία της εκπομπής και σχεδιάζει μικρές, στοχευμένες βελτιώσεις, διασφαλίζοντας ότι δεν θα αλλοιωθεί η φυσιογνωμία της.

Πηγή: tvnea.com
