2025-09-22 14:01:05

Η Έβελιν Πάλλα είναι η νέα επικεφαλής του προβληματικού κρατικού σιδηροδρομικού φορέα της ΓερμανίαςΗ επικεφαλής του προβληματικού σιδηροδρομικού δικτύου της Γερμανίας δεσμεύτηκε τη Δευτέρα να κάνει μια νέα αρχή, με τον κρατικό φορέα εκμετάλλευσης να δέχεται έντονη κριτική για την επιδείνωση των υπηρεσιών.france24.comΗ Έβελιν Πάλα αναλαμβάνει τα ηνία της Deutsche Bahn, η οποία κάποτε θαυμαζόταν sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ