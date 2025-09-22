2025-09-22 14:01:05
Η Έβελιν Πάλλα είναι η νέα επικεφαλής του προβληματικού κρατικού σιδηροδρομικού φορέα της ΓερμανίαςΗ επικεφαλής του προβληματικού σιδηροδρομικού δικτύου της Γερμανίας δεσμεύτηκε τη Δευτέρα να κάνει μια νέα αρχή, με τον κρατικό φορέα εκμετάλλευσης να δέχεται έντονη κριτική για την επιδείνωση των υπηρεσιών.france24.comΗ Έβελιν Πάλα αναλαμβάνει τα ηνία της Deutsche Bahn, η οποία κάποτε θαυμαζόταν sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΠΦΣ: Σχετικά με την υποχρέωση ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του Γ.Ε.ΜΗ.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΔευτέρα, 22/9/2025: Εργασίες ημέρας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ