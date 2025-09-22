2025-09-22 14:01:05
Φωτογραφία για Η νέα επικεφαλής των γερμανικών σιδηροδρόμων υπόσχεται «νέο ξεκίνημα»
Η Έβελιν Πάλλα είναι η νέα επικεφαλής του προβληματικού κρατικού σιδηροδρομικού φορέα της ΓερμανίαςΗ επικεφαλής του προβληματικού σιδηροδρομικού δικτύου της Γερμανίας δεσμεύτηκε τη Δευτέρα να κάνει μια νέα αρχή, με τον κρατικό φορέα εκμετάλλευσης να δέχεται έντονη κριτική για την επιδείνωση των υπηρεσιών.france24.comΗ Έβελιν Πάλα αναλαμβάνει τα ηνία της Deutsche Bahn, η οποία κάποτε θαυμαζόταν sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΦΣ: Σχετικά με την υποχρέωση ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του Γ.Ε.ΜΗ.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΠΦΣ: Σχετικά με την υποχρέωση ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του Γ.Ε.ΜΗ.
Δευτέρα, 22/9/2025: Εργασίες ημέρας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δευτέρα, 22/9/2025: Εργασίες ημέρας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτή αναλαμβάνει καθήκοντα Επικεφαλής Διεθνών Πωλήσεων Οπτικοακουστικού Περιεχομένου στην Alter Ego και το MEGA
Αυτή αναλαμβάνει καθήκοντα Επικεφαλής Διεθνών Πωλήσεων Οπτικοακουστικού Περιεχομένου στην Alter Ego και το MEGA
Δυνατό ξεκίνημα για το Πρωινό, αλλά πόσοι χωράνε τελικά στο τραπέζι;
Δυνατό ξεκίνημα για το Πρωινό, αλλά πόσοι χωράνε τελικά στο τραπέζι;
Πρωθυπουργός της Μολδαβίας: Τα έσοδα των σιδηροδρόμων τριπλασιάστηκαν, τα ιστορικά χρέη μειώθηκαν σημαντικά
Πρωθυπουργός της Μολδαβίας: Τα έσοδα των σιδηροδρόμων τριπλασιάστηκαν, τα ιστορικά χρέη μειώθηκαν σημαντικά
Ιδρύθηκε ο νέος φορέας σιδηροδρόμων, τα προβλήματα συνεχίζονται
Ιδρύθηκε ο νέος φορέας σιδηροδρόμων, τα προβλήματα συνεχίζονται
Τρένο μπαταρίας έσπασε ρεκόρ και θέτει ένα νέο ορόσημο στη τεχνολογία βιώσιμων σιδηροδρόμων
Τρένο μπαταρίας έσπασε ρεκόρ και θέτει ένα νέο ορόσημο στη τεχνολογία βιώσιμων σιδηροδρόμων
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Φουσκωμένα νούμερα τηλεθέασης σε site...
Φουσκωμένα νούμερα τηλεθέασης σε site...
Τίνα Μεσσαροπούλου για Άρια Καλύβα: Έφυγε από το Πρωινό, επειδή είχε κόντρα όχι μόνο στον αέρα...
Τίνα Μεσσαροπούλου για Άρια Καλύβα: Έφυγε από το Πρωινό, επειδή είχε κόντρα όχι μόνο στον αέρα...
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Τσουρό: Χρειάζεται μια πίστωση χρόνου μια ομάδα να κάνει τις αλλαγές της
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Τσουρό: Χρειάζεται μια πίστωση χρόνου μια ομάδα να κάνει τις αλλαγές της
Η επίσημη ανακοίνωση του MEGA για τη νέα δραματική σειρά του...
Η επίσημη ανακοίνωση του MEGA για τη νέα δραματική σειρά του...
Νάνσυ Νικολαΐδου για Πέτρο Κωστόπουλο: Δεν θεωρώ ότι τα λέει τσεκουράτα, είναι cringe
Νάνσυ Νικολαΐδου για Πέτρο Κωστόπουλο: Δεν θεωρώ ότι τα λέει τσεκουράτα, είναι cringe