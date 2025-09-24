





Η μάχη της τηλεθέασης στη μεσημεριανή ζώνη συνεχίζεται δυναμικά, με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό να διατηρεί την πρωτιά, σημειώνοντας 10,6%. Ακολουθεί σε μικρή απόσταση η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», που κατέγραψε 10,2%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της πορεία στο κοινό.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Live You» με 3,9%, ενώ το «Υπάρχει Ελλάδα» συγκέντρωσε 4,2%. Την πεντάδα συμπληρώνει το μαγειρικό πρόγραμμα «Pop Μαγειρική», που έκλεισε με 3%.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι ενημερωτικές και κοινωνικές εκπομπές εξακολουθούν να κερδίζουν την προτίμηση των τηλεθεατών, ενώ τα ψυχαγωγικά και μαγειρικά formats αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πρόκληση στη ζώνη αυτή.







*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/9/2025)

Πηγή: tvnea.com