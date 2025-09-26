2025-09-26 13:21:09
Φωτογραφία για Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (25/9/2025)
Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις   ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον. 

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.

Δείτε αναλυτικά τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

 





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Πέμπτη 25/9/2025
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Πέμπτη 25/9/2025
Στον τηλεοπτικό αέρα το «Διαχωρίζω τη θέση μου» του ΣΚΑΪ – Μικρότερη διάρκεια για το «Power Talk» της Στεφανίδου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στον τηλεοπτικό αέρα το «Διαχωρίζω τη θέση μου» του ΣΚΑΪ – Μικρότερη διάρκεια για το «Power Talk» της Στεφανίδου
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Πέμπτη 25/9/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Πέμπτη 25/9/2025
Παρασκευή, 26/9/2025: Εργασίες ημέρας
Παρασκευή, 26/9/2025: Εργασίες ημέρας
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (25/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (25/9/2025)
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τετάρτη 24/9/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τετάρτη 24/9/2025
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (24/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (24/9/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Παρέμβαση του Π.Φ.Σ. για την επίλυση του ζητήματος της μείωσης της τιμής του σκευάσματος Xarelto
Παρέμβαση του Π.Φ.Σ. για την επίλυση του ζητήματος της μείωσης της τιμής του σκευάσματος Xarelto
Παρασκευή, 26/9/2025: Εργασίες ημέρας
Παρασκευή, 26/9/2025: Εργασίες ημέρας
Τηλεθέαση Prime Time: Ανάμεσα στην δραματική πρεμιέρα του ALPHA και του ποδοσφαιρικού αγώνα του ΑΝΤ1
Τηλεθέαση Prime Time: Ανάμεσα στην δραματική πρεμιέρα του ALPHA και του ποδοσφαιρικού αγώνα του ΑΝΤ1
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Κάποτε με 11% θεωρούσουν αποτυχημένος - Τίνα Μεσσαροπούλου: Φέτος το 8% είναι το άριστα...
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Κάποτε με 11% θεωρούσουν αποτυχημένος - Τίνα Μεσσαροπούλου: Φέτος το 8% είναι το άριστα...
«Στο Παρά Πέντε»: Η ανακοίνωση του MEGA για την επιστροφή...
«Στο Παρά Πέντε»: Η ανακοίνωση του MEGA για την επιστροφή...