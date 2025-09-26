2025-09-26 13:21:09

Αλλαγές στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ φαίνεται ότι αποφάσισε η διοίκηση του σταθμού, με στόχο την ενίσχυση της τηλεθέασης πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Η σατιρική εκπομπή «Διαχωρίζω τη θέση μου» με τον Μάνο Βουλαρίνο, ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο της και στη μικρή οθόνη.



Η εκπομπή θα προβάλλεται ακριβώς πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, σε μια προσπάθεια του σταθμού να «ζεστάνει» το κοινό με πιο ανάλαφρο και χιουμοριστικό περιεχόμενο. Για να χωρέσει στο πρόγραμμα, το «Power Talk» της Τατιάνας Στεφανίδου θα μειωθεί κατά 15 λεπτά στη διάρκειά του.



Η απόφαση αυτή φαίνεται να συνδέεται με τις χαμηλές επιδόσεις τόσο του «Power Talk» όσο και του δελτίου ειδήσεων, το οποίο το τελευταίο διάστημα καταγράφει μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης. Ο ΣΚΑΪ προσδοκά ότι η μετάβαση από τη σάτιρα στις ειδήσεις θα δώσει νέα ώθηση στο ενημερωτικό του brand, δημιουργώντας μεγαλύτερη ροή και διατήρηση κοινού.



Βεβαίως, σάτιρα και ΣΚΑΪ ακούγεται σαν δύσκολος συνδυασμός... Ωστόσο, ποτέ δεν ξέρεις: ίσως το «Διαχωρίζω τη θέση μου» να λειτουργήσει ως ανατροπή που θα αλλάξει το κλίμα του καναλιού, έστω και για λίγα λεπτά πριν το δελτίο.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ