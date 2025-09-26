2025-09-26 13:21:09
Φωτογραφία για Στον τηλεοπτικό αέρα το «Διαχωρίζω τη θέση μου» του ΣΚΑΪ – Μικρότερη διάρκεια για το «Power Talk» της Στεφανίδου
Αλλαγές στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ φαίνεται ότι αποφάσισε η διοίκηση του σταθμού, με στόχο την ενίσχυση της τηλεθέασης πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Η σατιρική εκπομπή «Διαχωρίζω τη θέση μου» με τον Μάνο Βουλαρίνο, ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο της και στη μικρή οθόνη.

Η εκπομπή θα προβάλλεται ακριβώς πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, σε μια προσπάθεια του σταθμού να «ζεστάνει» το κοινό με πιο ανάλαφρο και χιουμοριστικό περιεχόμενο. Για να χωρέσει στο πρόγραμμα, το «Power Talk» της Τατιάνας Στεφανίδου θα μειωθεί κατά 15 λεπτά στη διάρκειά του.

Η απόφαση αυτή φαίνεται να συνδέεται με τις χαμηλές επιδόσεις τόσο του «Power Talk» όσο και του δελτίου ειδήσεων, το οποίο το τελευταίο διάστημα καταγράφει μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης. Ο ΣΚΑΪ προσδοκά ότι η μετάβαση από τη σάτιρα στις ειδήσεις θα δώσει νέα ώθηση στο ενημερωτικό του brand, δημιουργώντας μεγαλύτερη ροή και διατήρηση κοινού.

Βεβαίως, σάτιρα και ΣΚΑΪ ακούγεται σαν δύσκολος συνδυασμός... Ωστόσο, ποτέ δεν ξέρεις: ίσως το «Διαχωρίζω τη θέση μου» να λειτουργήσει ως ανατροπή που θα αλλάξει το κλίμα του καναλιού, έστω και για λίγα λεπτά πριν το δελτίο.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (25/9/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (25/9/2025)
Πώς ένα κρανίο 1 εκατ. ετών «ξαναγράφει» την εξελικτική ιστορία του ανθρώπου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πώς ένα κρανίο 1 εκατ. ετών «ξαναγράφει» την εξελικτική ιστορία του ανθρώπου
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Στην πρώτη θέση συνεχίζει η Καινούργιου - Ανατροπή στην 2η θέση
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Στην πρώτη θέση συνεχίζει η Καινούργιου - Ανατροπή στην 2η θέση
Ανατροπές στην πρωινή ζώνη - Ποια εκπομπή πήρε την πρώτη θέση;
Ανατροπές στην πρωινή ζώνη - Ποια εκπομπή πήρε την πρώτη θέση;
Τηλεθέαση Απογευματινής Ζώνης: Χαμηλές επίδωσες σε ΣΚΑΪ και ΑΝΤ1...
Τηλεθέαση Απογευματινής Ζώνης: Χαμηλές επίδωσες σε ΣΚΑΪ και ΑΝΤ1...
«Pet Stories» έρχεται ανανεωμένη για δεύτερη σεζόν στον ΣΚΑΪ - Πότε κάνει πρεμιέρα;
«Pet Stories» έρχεται ανανεωμένη για δεύτερη σεζόν στον ΣΚΑΪ - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Τηλεθέαση Πρωινών Ενημερωτικών: Στην πρώτη θέση το Κοινωνία ώρα MEGA - Ανεβαίνει το Καλημέρα Ελλάδα
Τηλεθέαση Πρωινών Ενημερωτικών: Στην πρώτη θέση το Κοινωνία ώρα MEGA - Ανεβαίνει το Καλημέρα Ελλάδα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Πέμπτη 25/9/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Πέμπτη 25/9/2025
Παρέμβαση του Π.Φ.Σ. για την επίλυση του ζητήματος της μείωσης της τιμής του σκευάσματος Xarelto
Παρέμβαση του Π.Φ.Σ. για την επίλυση του ζητήματος της μείωσης της τιμής του σκευάσματος Xarelto
Παρασκευή, 26/9/2025: Εργασίες ημέρας
Παρασκευή, 26/9/2025: Εργασίες ημέρας
Τηλεθέαση Prime Time: Ανάμεσα στην δραματική πρεμιέρα του ALPHA και του ποδοσφαιρικού αγώνα του ΑΝΤ1
Τηλεθέαση Prime Time: Ανάμεσα στην δραματική πρεμιέρα του ALPHA και του ποδοσφαιρικού αγώνα του ΑΝΤ1
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Κάποτε με 11% θεωρούσουν αποτυχημένος - Τίνα Μεσσαροπούλου: Φέτος το 8% είναι το άριστα...
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Κάποτε με 11% θεωρούσουν αποτυχημένος - Τίνα Μεσσαροπούλου: Φέτος το 8% είναι το άριστα...