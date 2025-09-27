2025-09-27 10:43:23
Φωτογραφία για Τηλεθέαση Πρωινών Ενημερωτικών: Μάχη για την κορυφή...



Στην πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό βρέθηκε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» με ποσοστό 17,8%, καταγράφοντας την υψηλότερη τηλεθέαση. Σε πολύ μικρή απόσταση ακολούθησε το «Happy Day» στον Alpha με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, που συγκέντρωσε 17,3%.

Η εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ σημείωσε 12,3%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 περιορίστηκε στο 9,8%. Ακολούθησε η «Ώρα Ελλάδος» στο Open με 6,8%, ενώ στην ΕΡΤ1 το «Νωρίς Νωρίς» κατέγραψε 4,3%.

Η διαφορά ανάμεσα στο Mega και τον Alpha δείχνει ότι η μάχη για την πρωτιά στα πρωινά παραμένει αμφίρροπη.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Στην κορυφή των μεσημεριανών εκπομπών οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στην κορυφή των μεσημεριανών εκπομπών οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/9/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/9/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Ανατροπές στην ζώνη - Σταθερά η Κατερίνα Καινούργιου στην κορυφή
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Ανατροπές στην ζώνη - Σταθερά η Κατερίνα Καινούργιου στην κορυφή
Στην κορυφή των μεσημεριανών εκπομπών οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό
Στην κορυφή των μεσημεριανών εκπομπών οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό
Η Super Κατερίνα στην κορυφή: Η Κατερίνα Καινούργιου κερδίζει το κοινό και διαψεύδει τους επικριτές...
Η Super Κατερίνα στην κορυφή: Η Κατερίνα Καινούργιου κερδίζει το κοινό και διαψεύδει τους επικριτές...
Τηλεθέαση Prime Time: Ανάμεσα στην δραματική πρεμιέρα του ALPHA και του ποδοσφαιρικού αγώνα του ΑΝΤ1
Τηλεθέαση Prime Time: Ανάμεσα στην δραματική πρεμιέρα του ALPHA και του ποδοσφαιρικού αγώνα του ΑΝΤ1
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Στην πρώτη θέση συνεχίζει η Καινούργιου - Ανατροπή στην 2η θέση
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Στην πρώτη θέση συνεχίζει η Καινούργιου - Ανατροπή στην 2η θέση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ποδόσφαιρο και τρένα: Ο ζωτικός ρόλος που έχουν διαδραματίσει οι σιδηρόδρομοι στο αγγλικό ποδόσφαιρο
Ποδόσφαιρο και τρένα: Ο ζωτικός ρόλος που έχουν διαδραματίσει οι σιδηρόδρομοι στο αγγλικό ποδόσφαιρο
Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου στο βρετανικό MasterChef - Ο ημιτελικός γυρίστηκε στην Ελλάδα
Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου στο βρετανικό MasterChef - Ο ημιτελικός γυρίστηκε στην Ελλάδα
Η 11η σεζόν του «The Voice of Greece» κάνει σήμερα πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ
Η 11η σεζόν του «The Voice of Greece» κάνει σήμερα πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ
Πότε επιτρέφουν στον ΑΝΤ1 τα «Παιχνίδια Εκδίκησης»;
Πότε επιτρέφουν στον ΑΝΤ1 τα «Παιχνίδια Εκδίκησης»;
Χρήστος Τάμπας: Ο σιδηροδρομικός με τη πολυσχιδή καλλιτεχνική του δράση.
Χρήστος Τάμπας: Ο σιδηροδρομικός με τη πολυσχιδή καλλιτεχνική του δράση.