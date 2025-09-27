Στην πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό βρέθηκε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» με ποσοστό 17,8%, καταγράφοντας την υψηλότερη τηλεθέαση. Σε πολύ μικρή απόσταση ακολούθησε το «Happy Day» στον Alpha με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, που συγκέντρωσε 17,3%.

Η εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ σημείωσε 12,3%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 περιορίστηκε στο 9,8%. Ακολούθησε η «Ώρα Ελλάδος» στο Open με 6,8%, ενώ στην ΕΡΤ1 το «Νωρίς Νωρίς» κατέγραψε 4,3%.

Η διαφορά ανάμεσα στο Mega και τον Alpha δείχνει ότι η μάχη για την πρωτιά στα πρωινά παραμένει αμφίρροπη.

Πηγή: tvnea.com