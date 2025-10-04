





Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό παραμένει η εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό στον ΑΝΤ1, σημειώνοντας 11,2%.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Live You» του ΣΚΑΪ με 7,5%, ενώ ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star με 6,8%.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» του ΣΚΑΪ συγκέντρωσε 2,4%, ενώ η «Ποπ Μαγειρική» στην ΕΡΤ1 κατέγραψε 3,8%.

Η μεσημεριανή ζώνη συνεχίζει να παρουσιάζει έντονο ανταγωνισμό, με τις ενημερωτικές εκπομπές να κρατούν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/10/2025)

Πηγή: tvnea.com