2025-10-04 10:14:22
Φωτογραφία για Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στις εκπομπές της μεσημεριανής ζώνης



Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό παραμένει η εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό στον ΑΝΤ1, σημειώνοντας 11,2%.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Live You» του ΣΚΑΪ με 7,5%, ενώ ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star με 6,8%.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» του ΣΚΑΪ συγκέντρωσε 2,4%, ενώ η «Ποπ Μαγειρική» στην ΕΡΤ1 κατέγραψε 3,8%.

Η μεσημεριανή ζώνη συνεχίζει να παρουσιάζει έντονο ανταγωνισμό, με τις ενημερωτικές εκπομπές να κρατούν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/10/2025)



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η «Super Κατερίνα» συνεχίζει ασταμάτητη στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η «Super Κατερίνα» συνεχίζει ασταμάτητη στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/10/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/10/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η «Super Κατερίνα» συνεχίζει ασταμάτητη στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης
Η «Super Κατερίνα» συνεχίζει ασταμάτητη στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης
Νούμερα τηλεθέασης της απογευματινής ζώνης – Έτσι έκλεισε το Power Talk στον ΣΚΑΪ
Νούμερα τηλεθέασης της απογευματινής ζώνης – Έτσι έκλεισε το Power Talk στον ΣΚΑΪ
Μάχη στα πρωινά ψυχαγωγικά: Πρωτιά για την Καινούργιου, κοντά Σκορδά και Λιάγκας
Μάχη στα πρωινά ψυχαγωγικά: Πρωτιά για την Καινούργιου, κοντά Σκορδά και Λιάγκας
«Αποκαλύψεις» στην κορυφή: Πώς διαμορφώθηκε ο πίνακας τηλεθέασης
«Αποκαλύψεις» στην κορυφή: Πώς διαμορφώθηκε ο πίνακας τηλεθέασης
Μάχη τηλεθέασης στην μεσημεριανή ζώνη – Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις»
Μάχη τηλεθέασης στην μεσημεριανή ζώνη – Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης της απογευματινής ζώνης – Έτσι έκλεισε το Power Talk στον ΣΚΑΪ
Νούμερα τηλεθέασης της απογευματινής ζώνης – Έτσι έκλεισε το Power Talk στον ΣΚΑΪ
«Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» κυρίαρχο στην prime time
«Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» κυρίαρχο στην prime time
Jane Goodall:Τι συνέβη όταν σταματήσαμε όλοι
Jane Goodall:Τι συνέβη όταν σταματήσαμε όλοι
H META ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΕΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙ
H META ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΕΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙ
Don’t Forget The Lyrics: Κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1
Don’t Forget The Lyrics: Κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1