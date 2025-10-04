2025-10-04 10:14:22
Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό παραμένει η εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό στον ΑΝΤ1, σημειώνοντας 11,2%.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Live You» του ΣΚΑΪ με 7,5%, ενώ ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star με 6,8%.
Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» του ΣΚΑΪ συγκέντρωσε 2,4%, ενώ η «Ποπ Μαγειρική» στην ΕΡΤ1 κατέγραψε 3,8%.
Η μεσημεριανή ζώνη συνεχίζει να παρουσιάζει έντονο ανταγωνισμό, με τις ενημερωτικές εκπομπές να κρατούν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.
