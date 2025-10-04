2025-10-04 12:28:33
Φωτογραφία για «The Voice of Greece»: Οι Blind Auditions συνεχίζονται με δύο νέα επεισόδια
Το «The Voice of Greece» επέστρεψε δυναμικά για 11η σεζόν στον ΣΚΑΪ, διατηρώντας ακέραια τα «συστατικά» που το κατατάσσουν σε ένα από τα πιο αγαπημένα προγράμματα: Τις ξεχωριστές φωνές των διαγωνιζόμενων και την αληθινή χημεία των συντελεστών. Οι Blind Auditions συνεχίζονται με δύο νέα επεισόδια, αυτό το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στις 21.00.

Οι τέσσερις coaches, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου έχουν αρχίσει σιγά- σιγά να εντάσσουν τους πρώτους διαγωνιζόμενους στις ομάδες τους, ενώ έρχονται και άλλοι με τον ίδιο στόχο. Να συγκινήσουν και να πείσουν τους coaches ότι αξίζει να τους διεκδικήσουν. Κάποιοι τα καταφέρνουν, άλλοι πάλι όχι.

Ποιοι διαγωνιζόμενοι θα «πυροδοτήσουν» ισχυρές διεκδικήσεις, αναγκάζοντας τους coaches να ενεργοποιήσουν πάλι από τόσο νωρίς το button του BLOCK; Ποιοι θα σκορπίσουν ρίγη σε coaches και κοινό και ποιοι θα καταφέρουν στην εκπνοή του χρόνου να κάνουν μία – ή και παραπάνω – από τις εμβληματικές κόκκινες καρέκλες να γυρίσουν;

Ο Γιώργος Καπουτζίδης υποδέχεται τους διαγωνιζόμενους στο Family Room και, μαζί με τα πρόσωπα που έχουν έρθει να τους υποστηρίξουν, δίνει όλη του τη θετική ενέργεια και διάθεση.  

Οι Blind Auditions του «The Voice of Greece» συνεχίζονται στον ΣΚΑΪ το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στις 21.00!

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η ΕΡΤ και το πρόβλημα της χαμηλής τηλεθέασης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η ΕΡΤ και το πρόβλημα της χαμηλής τηλεθέασης
Η ψευδαίσθηση ποιότητας της ξένης showbiz στην ελληνική τηλεόραση
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η ψευδαίσθηση ποιότητας της ξένης showbiz στην ελληνική τηλεόραση
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτοί είναι οι 6 ξεχωριστοί καλεσμένοι που έρχονται σε 6 special επεισόδια του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;»
Αυτοί είναι οι 6 ξεχωριστοί καλεσμένοι που έρχονται σε 6 special επεισόδια του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;»
The Voice: Ένα show που δείχνει σημάδια κόπωσης
The Voice: Ένα show που δείχνει σημάδια κόπωσης
«Ο Δικαστής» κάνει πρεμιέρα με δύο νέα συναρπαστικά επεισόδια
«Ο Δικαστής» κάνει πρεμιέρα με δύο νέα συναρπαστικά επεισόδια
Prime time Κυριακής: Η νέα σειρά του Star στην πρώτη θέση, δεύτερο το Voice
Prime time Κυριακής: Η νέα σειρά του Star στην πρώτη θέση, δεύτερο το Voice
«The Voice of Greece» : Εντυπωσιακά ποσοστά βάρος σύνολο κοινού!
«The Voice of Greece» : Εντυπωσιακά ποσοστά βάρος σύνολο κοινού!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Γιατί απουσιάζει ο Πέτρος Κωστόπουλος απο το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»
Γιατί απουσιάζει ο Πέτρος Κωστόπουλος απο το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»
ΕΟΦ: Αυστηρή προειδοποίηση για ψευδοφάρμακο για τον διαβήτη
ΕΟΦ: Αυστηρή προειδοποίηση για ψευδοφάρμακο για τον διαβήτη
Πρωινή ενημέρωση: Ανατροπή στην κορυφή της τηλεθέασης
Πρωινή ενημέρωση: Ανατροπή στην κορυφή της τηλεθέασης
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/10/2025)
Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στις εκπομπές της μεσημεριανής ζώνης
Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στις εκπομπές της μεσημεριανής ζώνης