Φωτογραφία για Γιατί απουσιάζει ο Πέτρος Κωστόπουλος απο το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»
Το πρωί του Σαββάτου, 4 Οκτωβρίου, η εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» βγήκε κανονικά στον αέρα μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1. Η Ελένη Τσολάκη υποδέχτηκε το τηλεοπτικό κοινό με την καθιερωμένη της θετική ενέργεια και χαμόγελο.

Λίγο αργότερα, η παρουσιάστρια ενημέρωσε τους τηλεθεατές για μια προσωρινή αλλαγή στη σύνθεση της ομάδας. Ο Πέτρος Κωστόπουλος απουσίαζε από το πλατό, κάτι που προκάλεσε απορίες. Η Ελένη Τσολάκη διευκρίνισε πως η απουσία του ήταν προγραμματισμένη, καθώς ο συνεργάτης της βρίσκεται εκτός Ελλάδας λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων.

«Ο Πέτρος βρίσκεται στην Αμερική, είχε ένα προγραμματισμένο ταξίδι για να συναντήσει τα παιδάκια του, τον γιο του Μάξιμο», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια. Στη συνέχεια καλωσόρισε τον Βαγγέλη Περρή, ο οποίος θα καλύψει προσωρινά τη θέση του Κωστόπουλου στο πάνελ.

Πηγή: tvnea.com
ΕΟΦ: Αυστηρή προειδοποίηση για ψευδοφάρμακο για τον διαβήτη
Η ΕΡΤ και το πρόβλημα της χαμηλής τηλεθέασης
Το Σαββατοκύριακο με τον Μάνεσης και η Γερμανού πρωταγωνιστές στον πίνακα τηλεθέασης τον Σεπτέμβριο
Έξαλλος ο Πέτρος Κουσουλός για τον Βασίλη Μπισμπίκη: «Εμφανίστηκες στη Γερμανού λες και δεν είχε γίνει τίποτα»
Αντιδράσεις για τον Πάρι Ρούπο – Το σχόλιο του Πέτρου Κωστόπουλου στο “Πρωινό Σαββατοκύριακο”
Δημήτρης Παπανώτας για ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ: Oι δηλώσεις μου παρερμηνεύτηκαν και παρουσιάστηκαν διαφορετικά ...
Τηλεθέαση Μεσημεριανής Ζώνης: Σταθερά πρώτος ο Πέτρος Κουσουλός
Πρωινή ενημέρωση: Ανατροπή στην κορυφή της τηλεθέασης
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/10/2025)
Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στις εκπομπές της μεσημεριανής ζώνης
Η «Super Κατερίνα» συνεχίζει ασταμάτητη στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης
Νούμερα τηλεθέασης της απογευματινής ζώνης – Έτσι έκλεισε το Power Talk στον ΣΚΑΪ
