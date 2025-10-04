2025-10-04 11:09:48

Το πρωί του Σαββάτου, 4 Οκτωβρίου, η εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» βγήκε κανονικά στον αέρα μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1. Η Ελένη Τσολάκη υποδέχτηκε το τηλεοπτικό κοινό με την καθιερωμένη της θετική ενέργεια και χαμόγελο.



Λίγο αργότερα, η παρουσιάστρια ενημέρωσε τους τηλεθεατές για μια προσωρινή αλλαγή στη σύνθεση της ομάδας. Ο Πέτρος Κωστόπουλος απουσίαζε από το πλατό, κάτι που προκάλεσε απορίες. Η Ελένη Τσολάκη διευκρίνισε πως η απουσία του ήταν προγραμματισμένη, καθώς ο συνεργάτης της βρίσκεται εκτός Ελλάδας λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων.



«Ο Πέτρος βρίσκεται στην Αμερική, είχε ένα προγραμματισμένο ταξίδι για να συναντήσει τα παιδάκια του, τον γιο του Μάξιμο», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια. Στη συνέχεια καλωσόρισε τον Βαγγέλη Περρή, ο οποίος θα καλύψει προσωρινά τη θέση του Κωστόπουλου στο πάνελ.



Πηγή: tvnea.com



