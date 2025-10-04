2025-10-04 12:28:33
Η ΕΡΤ, με τα κανάλια της (ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3 και ΕΡΤ News), εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλά στη συνείδηση των τηλεθεατών. Παρά τις επενδύσεις σε προγράμματα, σειρές και ενημερωτικές εκπομπές, η απήχησή της παραμένει περιορισμένη, με τη μέση τηλεθέαση να κινείται σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης.

Το φαινόμενο είναι πλέον σταθερό: η δημόσια τηλεόραση «ανεβαίνει» στη συζήτηση του κοινού μόνο σε εξαιρέσεις – όπως η Eurovision, μεγάλα αθλητικά γεγονότα ή εθνικές επετείους – αλλά στην καθημερινότητα αδυνατεί να δημιουργήσει το ενδιαφέρον που χρειάζεται για να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι στα ιδιωτικά κανάλια.

Αν και η ΕΡΤ διαθέτει αξιόλογο προσωπικό και δυνατότητες να προσφέρει περιεχόμενο διαφορετικό και ποιοτικό, η έλλειψη σαφούς ταυτότητας και στρατηγικής αφήνει τα κανάλια της σε δεύτερη μοίρα. Το κοινό την αντιμετωπίζει περισσότερο ως μια υποχρεωτική παρουσία στο τηλεοπτικό τοπίο, παρά ως επιλογή πρώτης γραμμής.

Η ουσία είναι πως η ΕΡΤ, ως δημόσια τηλεόραση, δεν μπορεί να αρκείται σε νούμερα που μένουν σταθερά χαμηλά. Άλλωστε κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κάτι για να μην πηγαίνουν τζάμπα τα λεφτά του ελληνικού λαού. Αν θέλει να ανακτήσει κύρος και να παίξει πραγματικό ρόλο στην καθημερινή τηλεθέαση, πρέπει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού με σύγχρονη λογική προγράμματος, προβολή με περιεχόμενο που δεν θα περνά απαρατήρητο και κυρίως ανεξάρτητη φωνή, απαλλαγμένη από πολιτικές εξαρτήσεις και γραφειοκρατικούς περιορισμούς. Μόνο έτσι μπορεί να σταθεί στο ύψος του ρόλου της ως δημόσιος φορέας ενημέρωσης και πολιτισμού, που υπηρετεί πραγματικά τον πολίτη.



Πηγή: tvnea.com
