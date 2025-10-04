2025-10-04 10:14:23
Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης του δυναμικού κοινού βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», κατακτώντας την πρώτη θέση με ποσοστό 17,5%. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Mega συνεχίζει να κερδίζει την προτίμηση των τηλεθεατών, διατηρώντας τη δυναμική του στην πρωινή ζώνη.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Happy Day» του Alpha, με ποσοστό 17,1%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του απήχηση στο κοινό που αναζητά πιο ανάλαφρη πρωινή ενημέρωση με δόσεις ψυχαγωγίας.

Ακολούθησε η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, με 10,3%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 σημείωσε 8,4%. Το «Ώρα Ελλάδος» στο Open κατέγραψε 7,2%, ενώ η πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ1 «Νωρίς Νωρίς» συγκέντρωσε 4,2%.

Η μάχη της πρωινής ενημέρωσης παραμένει έντονη, με το Mega να κρατά τα ηνία, ενώ οι υπόλοιποι σταθμοί συνεχίζουν να διεκδικούν τη δική τους μερίδα από το τηλεοπτικό κοινό.

*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/10/2025)



Πηγή: tvnea.com
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/10/2025)
ΕΟΦ: Αυστηρή προειδοποίηση για ψευδοφάρμακο για τον διαβήτη
ΕΟΦ: Αυστηρή προειδοποίηση για ψευδοφάρμακο για τον διαβήτη
