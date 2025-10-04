2025-10-04 10:39:29
Ψευδείς χαρακτηρίζουν οι υπεύθυνοι του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) τους ισχυρισμούς περί θεραπείας του διαβήτη με τη χρήση συγκεκριμένου σκευάσματος διατροφής.

Σε πρόσφατη ανακοίνωση του Οργανισμού αναφέρονται τα ακόλουθα:

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί ότι στο διαδίκτυο προωθείται και πωλείται το σκεύασμα Diaxil με ψευδείς ισχυρισμούς για τη θεραπεία του διαβήτη, παρουσιάζοντας εγγυημένη αποτελεσματικότητα και υπεροχή έναντι εγκεκριμένων φαρμάκων, χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες, βελτίωση της γενικότερης υγείας, αποτελούμενο επίσης από φυσικά συστατικά.

Ψευδώς, επίσης, εμφανίζεται διακεκριμένος ιατρός που το διαφημίζει, ενώ οι καταχωρίσεις συνοδεύονται και από θετικές κριτικές ευχαριστημένων προσώπων που το χρησιμοποίησαν (Ενδεικτική σελίδα).

Σε ορισμένες ιστοσελίδες μάλιστα παρουσιάζεται ως “συμπλήρωμα διατροφής”, παρόλο που διαφημίζεται για τη θεραπεία ασθένειας.


Ο ΕΟΦ ενημερώνει ότι το συγκεκριμένο σκεύασμα δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του αφού δε διαθέτει άδεια κυκλοφορίας.

Συνιστάται στους πολίτες – καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προκειμένου να μην εξαπατηθούν και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε οποιαδήποτε διαφήμιση προϊόντων διαδικτύου και μάλιστα με “θαυματουργές” θεραπευτικές ιδιότητες, ή χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες, ή στην παροχή ιατρικών συμβουλών- καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την υγεία τους.

Υπενθυμίζεται ότι η διακίνηση και πώληση νόμιμων φαρμάκων γίνεται μόνο μέσω των φυσικών φαρμακείων. Οποιαδήποτε άλλη διακίνηση, π.χ. μέσω διαδικτύου, απαγορεύεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας μας.

Πηγή : healthview 
