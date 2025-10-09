2025-10-09 10:28:26
Σκληρός ανταγωνισμός επικράτησε και σήμερα στα πρωινά ενημερωτικά προγράμματα, με τις εκπομπές να δίνουν μάχη για την κορυφή στο δυναμικό κοινό.

Στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Κοινωνία Ώρα MEGA», το οποίο κατέγραψε 17,7%, διατηρώντας την πρωτοκαθεδρία στην πρωινή ενημέρωση.

Σε απόσταση αναπνοής, το «Happy Day» στον Alpha σημείωσε 17,5%, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει αγαπημένη επιλογή του κοινού που προτιμά πιο ανάλαφρη ενημέρωση και ψυχαγωγία νωρίς το πρωί.

Ακολούθησαν το «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ με 13,9%, το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 με 9,8%, το «Τώρα Ελλάδα» στο OPEN με 6,8%, και το «Νωρίς Νωρίς» στην ΕΡΤ1 με 5,2%.

Η πρωινή ζώνη παραμένει εξαιρετικά ανταγωνιστική, με τις ανατροπές να είναι συνεχείς και τις διαφορές στα ποσοστά να αποδεικνύουν πως κάθε μικρή κίνηση μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες.



Πηγή: tvnea.com
