Η φετινή περίοδος αντιγριπικού εμβολιασμού χαρακτηρίζεται από σημαντικές αλλαγές στα διαθέσιμα εμβόλια, με κύρια διαφοροποίηση τη μετάβαση στα τριδύναμα σκευάσματα, εκτός του Fluarix που παραμένει τετραδύναμο. Οι τεχνικές και διαδικαστικές ενημερώσεις αφορούν άμεσα τη λειτουργία των φαρμακείων, ειδικά ως προς τη διαχείριση συνταγών και τη διαθεσιμότητα στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ. Η έγκυρη πληροφόρηση και η υπεύθυνη ενημέρωση αποτελούν κλειδί για την εύρυθμη κατοχύρωση της διαδικασίας και την προάσπιση του κύρους του κλάδου μας, όπως επισημαίνει και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος στην επίσημη ανακοίνωσή του.Ανακοίνωση Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου:

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2025

Θέμα: «Ενημέρωση για τη συνταγογράφηση των αντιγριπικών εμβολίων»







Αγαπητοί Συνάδελφοι,







Επειδή τις τελευταίες ημέρες έχουν διακινηθεί ανακριβείς πληροφορίες, κρίνεται σκόπιμο να αποσαφηνιστεί πλήρως η πραγματική εικόνα.













Ήδη από την περσινή περίοδο, στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ υπήρχανωαναρτημένα τα τετραδύναμα εμβόλια, όπως τα Vaxigrip και Fluarix κλπ. Για τη φετινή περίοδο, σύμφωνα με την ενημέρωση των φαρμακευτικών εταιρειών, όλα τα αντιγριπικά εμβόλια θα ήταν τριδύναμα, πλην του Fluarix της GSK, το οποίο παρέμεινε τετραδύναμο.Κατά συνέπεια, συνταγές για τετραδύναμα εμβόλια που εκδόθηκαν πριν τις 4/10 δεν μπορούσαν να εκτελεστούν - εκτός αν αφορούσαν το Fluarix, καθώς για αυτό ίσχυαν οι περσινοί κωδικοί ΕΟΦ. Τα νέα τριδύναμα εμβόλια δεν είχαν ακόμη αναρτηθεί στην πλατφόρμα, διότι έφεραν διαφορετικούς κωδικούς ΕΟΦ από τα περσινά τετραδύναμα και δεν είχαν ενταχθεί στη θετική λίστα.Η ανάρτηση των νέων τριδύναμων εμβολίων στην ΗΔΙΚΑ πραγματοποιήθηκε στις 4/10, κατόπιν αιτήματος του Π.Φ.Σ. Ο λόγος ήταν ότι η νέα θετική λίστα, η οποία περιελάμβανε και τα τριδύναμα εμβόλια, περιλάμβανε επίσης και τα σκευάσματα του Xarelto, των οποίων η τιμή μειωνόταν σημαντικά.Όπως σας έχουμε ενημερώσει με έγγραφα μας, για να αποφευχθεί σοβαρή οικονομική ζημία στα φαρμακεία, ζητήθηκε από τον Π.Φ.Σ. η καθυστέρηση της έκδοσης της θετικής λίστας, ώστε να υπάρξει εύλογο χρονικό περιθώριο για επιστροφές με την παλαιά τιμή.Για τους λόγους αυτούς, η θετική λίστα εκδόθηκε την Πέμπτη 2/10, η σχετική εγκύκλιος για τον ετήσιο αντιγριπικό εμβολιασμό δημοσιεύθηκε την επόμενη ημέρα 3/10, και η ΗΔΙΚΑ στις 4/10 ενσωμάτωσε τα νέα σκευάσματα στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης(ΣΗΣ). Οι μικρές τεχνικές δυσκολίες που παρουσιάστηκαν επιλύθηκαν άμεσα, είτε αφορούσαν την προσαρμογή του Εμβολιαστικού Μητρώου στις προδιαγραφές σάρωσης και ανάγνωσης των νέων QR των εμβολίων από τα scanner, είτε την υλοποίηση του API με το οποίο διαλειτουργούν τα προγράμματα μας με το Μητρώο, για την απευθείας καταχώρηση των διενεργειών μέσα από αυτά.Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι με επιστολή το απόγευμα της 7ης .10ου η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού προς την ΗΔΙΚΑ ζήτησε για φέτος την εφαρμογή στο ΣΗΣ, τριών κατηγοριών αντιγριπικών εμβολίων για την επιλογή από τους ιατρούς κατά την συνταγογράφηση, δηλαδή ξεχωριστά για τα τριδύναμα (Vaxigrip, Infuvac, Flucelvac), για το τετράδυναμο (Fluarix) και για τα ενισχυμένα εμβόλια (Fluad και Efluelda).







Κατόπιν των ανωτέρω:







Α. Στον φαρμακοποιό που εκτελεί συνταγή ιατρού, δίδεται η δυνατότητα της επιλογής αντιγριπικού εμβολίου μεταξύ των εμβολίων μόνον της ίδιας κατηγορίας. Ειδικά για τη συνταγογράφηση του αντιγριπικού εμβολίου σε παιδιά η επιλογή του Fluarix-tetra έχει αφαιρεθεί από το σύστημα του ΣΗΣ.







Β. Στην εφαρμογή «Εμβολιασμού χωρίς ιατρική συνταγή» υπάρχουν όλες οι διαθέσιμες επιλογές διενέργειας και καταχώρισης εκτός των ενισχυμένων εμβολίων.Έχουμε ζητήσει από την ΗΔΙΚΑ να αφαιρέσει αυτό το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τους ανενεργούς κωδικούς tetra εμβολίων (ενισχυμένων ή μη) για να μην δημιουργεί πρόβλημα κατά τη συνταγογράφηση από τους ιατρούς.







Συνάδελφοι,







Όταν αναφερόμαστε δημόσια σε ζητήματα που αφορούν τον κλάδο, οφείλουμε να το κάνουμε υπεύθυνα και τεκμηριωμένα. Όποιος δεν είναι πλήρως ενημερωμένος, μπορεί και πρέπει να ενημερώνεται από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, που εκπροσωπεί θεσμικά όλους τους φαρμακοποιούς και παρεμβαίνει αποτελεσματικά όπου απαιτείται.







Ας συνεχίσουμε να ασκούμε υπεύθυνο συνδικαλισμό, με στόχο την ενότητα, την αξιοπιστία και την προάσπιση του κύρους του κλάδου μας.







Με εκτίμηση,















































