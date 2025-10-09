Ο «Εκατομμυριούχος» στην κορυφή της βραδινής ζώνης

2025-10-09 11:26:28

Στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό βρέθηκε για ακόμη μία φορά το τηλεπαιχνίδι του Γρηγόρη Αρναούτογλου, «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Το δημοφιλές πρόγραμμα του ΑΝΤ1 σημείωσε 13,7% μέσο όρο, ενώ σε τέταρτο άγγιξε το 17,8%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του απήχηση στο κοινό.



Απέναντι, η δραματική σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς» κράτησε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, καταγράφοντας 11,7% στο δυναμικό κοινό.



Η μάχη συνεχίζεται με έντονο ενδιαφέρον, καθώς τα τηλεπαιχνίδια και οι σειρές μυθοπλασίας διεκδικούν καθημερινά την προτίμηση των τηλεθεατών



Πηγή: tvnea.com



