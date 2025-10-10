





Η «Κοινωνία Ώρα Mega» συνεχίζει να κυριαρχεί στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, κατακτώντας για ακόμη μια ημέρα την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, η εκπομπή του MEGA σημείωσε ποσοστό 16%, αφήνοντας πίσω της τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Happy Day» του Alpha με 14,4%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» του ANT1 κατέγραψε άνοδο, φτάνοντας στο 13,2%.

Η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ συγκέντρωσε 9,3%, ενώ το «Ώρα Ελλάδος» στο Open σημείωσε 7,4%. Την τελευταία θέση στον πίνακα κατέλαβε η εκπομπή της ΕΡΤ1 «Νωρίς Νωρίς», με ποσοστό 1,7%.

Η πρωινή ζώνη αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με τις ενημερωτικές εκπομπές να προσπαθούν καθημερινά να κερδίσουν την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις και ύφος παρουσίασης.

Πηγή: tvnea.com